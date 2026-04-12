Sampierana, la sfida salvezza con la Comacchiese finisce 0-0

I bianconeri del presidente Melini rimangono invischiati in zona playout

Sampierana - Comacchiese 0-0

SAMPIERANA: Zamagni, Crociati, Bolognesi, Petrini, Rossi, Lorusso, Ariyo (38' st Cangini), Narducci (30' st Corzani), Montesi, S.Braccini (43' st Pieri), Pippi (27' st Di Novella). A disp.: Bianchi, Monteleoni, D.Braccini, Soldati. All.: Montanari.

COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Succi, Temporin, Sylla, Tarioni, Drito Dos Santos (38’ pt Montanari), Mancini, El Shazly. A disp.: Simoni, Fiorini, Felloni, Ravaglia, Centonze, Bakaletz, Riberti, Fregnani. All.: Candeloro.

ARBITRO: Stano di Modena.

AMMONITI: Bolognesi, Petrini, Rossi, Ariyo.

ESPULSI: 20' st Montesi e Temporin.

SAN PIERO IN BAGNO Finisce in parità 0-0 lo scontro salvezza tra Sampierana e Comacchiese. Il primo tiro è della squadra di casa al 30’, con Braccini che, liberatosi di due uomini, calcia: il portiere respinge e la palla finisce sul palo per poi terminare in calcio d’angolo. Per la Comacchiese il primo tiro nello specchio della porta arriva al 44’ con l’ex Sylla che, rubando palla dal limite, calcia ma trova la parata di Zamagni.

Si va al secondo tempo e la Comacchiese spinge subito: al 3’ ancora Sylla approfitta di un rinvio non preciso della difesa bianconera, calcia ma anche questa volta Zamagni para, deviando in angolo. Al 17’ Braccini salta ancora due uomini e conclude, ma anche questo tiro viene deviato in corner.

Fino alla fine le due squadre si danno battaglia, ma l’epilogo è lo stesso del primo tempo: poche conclusioni e nessun gol. La partita termina in parità.