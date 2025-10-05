Sampierana, sconfitta di rigore: sorride il Sanpaimola (1-3)

Tre rigori fischiati, uno per i bianconeri di Belli e due per gli ospiti

Sampierana - Sanpaimola 1-3

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi, Narducci (21' st Pungelli), Rossi (28' st Pieri), Lorusso (41' st Siliki), Montesi, Petrini, Sylla (11' st Cangini), Carlini (39' st Conficoni), Ariyo. A disp.: Bianchi, Barchi, Braccini, Soldati. All.: Belli.

SANPAIMOLA: Cortesi, Venturelli (1' st El Ghazali), Sorghini, Ferretti, El Abbassi, Landini, Montuschi, Fusari, Zannoni (10' st Pelliconi), Bugani (41' st Fabbri), Filippi (36' st Curella). A disp.: Wangue, Guidi, Milazzo, Suzz, Turrini. All.: Gallamini.

ARBITRO: Leone di Ferrara.

RETI: 24' pt Montesi (rig.), 15' st Montuschi, 18' st Ferretti (rig.), 24' st Bugani (rig.).

AMMONITI: Sylla, Rossi, Ariyo, Montesi, Ferretti, Fusari, Filippi.

SAN PIERO IN BAGNO Terza sconfitta consecutiva della Sampierana ad opera di un coriaceo Sanpaimola. Nel primo tempo la partita è giocata con un buon ritmo, ma con poche occasioni da gol. Al 7' Bugani salta l'uomo e dal fondo entra in area bianconera: mette al centro per Filippi che da buona posizione tira fuori. Si arriva al 25': sugli sviluppi di una rimessa laterale, slalom di Crociati che salta due uomini entra in area e viene steso da Bugani, l'arbitro decreta il rigore che Montesi realizza. Ripresa, il Sanpaimola parte forte premendo sull'acceleratore per cercare il pareggio che arriva al 60' dopo un disimpegno sbagliato dalla difesa bianconera. Ne approfitta Montuschi che dal limite calcia di potenza sotto l'incrocio con il sinistro, il piede non favorevole. Al 63' Ferretti su rigore firma il sorpasso. Colpo duro per i bianconeri che dopo 6 minuti subiscono il terzo gol sempre su calcio di rigore per l'atterramento di Bugani, implacabile dagli undici metri. A dieci secondi dal fischio finale, al 95', Curella ci prova da fuori area, il sinistro costringe Ravaioli a volare in angolo.