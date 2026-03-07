Sampierana, super partenza: la Fratta Terme cade 2-1

I bianconeri di Montanari a segno due volte nei primi 15 minuti

Sampierana - Fratta Terme 2-1

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Pieri, Lorusso (1' st Monteleone), Bolognesi, Narducci, Corzani, Petrini, Di Novella (23' st Cangini), S.Braccini, Montesi (40' pt Pippi). A disp.: Zamagni, Soldati, Mazzoli, A.Rossi. All.: Montanari.

FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi (35' st Milandri), Ravaioli (1' st Benini), Del Duca, Errani (20' st Sedioli), Panzavolta, Spadaro, Gallo (35' st Candoli), Ndiaye, Seck (25' st Marozzi), Toure. A disp.: Zavatti, Siboni, Miraglia, De Matteis. All.: Malandri.

ARBITRO: Franceschi di Ferrara.

RETI: 4' pt Narducci, 15' pt S.Braccini, 3' st Ndiaye.

AMMONITI: Ravaioli, Narducci, Petrini, S.Braccini, Gallo.

SAN PIERO IN BAGNO Torna alla vittoria tra le mura amiche la Sampierana, a discapito di un ottimo Fratta Terme. I bianconeri, pur rimaneggiati da numerosi infortuni, conquistano una vittoria importantissima in chiave salvezza.

La partita inizia subito a offrire emozioni: al 3° minuto Montesi va vicinissimo al gol con un gran tiro da distanza ravvicinata, ma Lombardi risponde presente con una grandissima parata. Passa solo un minuto e Bolognesi crossa al centro un pallone per la testa di Narducci, che insacca. Bianconeri in vantaggio.

La Sampierana continua a premere e al 15° una grande punizione di Braccini S. supera per la seconda volta Lombardi, portando i padroni di casa sul 2-0. Al 24°, Spadaro per gli ospiti, servito da Gallo, trova il tiro, che però finisce di poco alto. Al 39° ancora una bella azione: uno scambio Montesi–Braccini, con quest’ultimo che va al tiro, ma il pallone finisce di poco fuori.

Si va al secondo tempo e i biancoverdi iniziano subito a premere sull’acceleratore: al 3° minuto, su calcio d’angolo, svetta su tutti Ndiaye, che di testa mette all’incrocio dei pali e accorcia le distanze. La Fratta ci crede e ci prova in tutti i modi, ma un’attenta retroguardia e l’ottimo Ravaioli non lasciano sbocchi ai termali.

Di contro, la Sampierana, con pericolosissimi contropiedi, va vicinissima alla terza rete in più occasioni, ma qualche imprecisione salva la Fratta, che si butta a capofitto per raggiungere uno sperato pareggio, chiudendo nella propria metà campo i padroni di casa, i quali lottano con il cuore fino alla fine.