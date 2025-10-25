Sampierana, la Medicina è il gol: i bolognesi sconfitti con un roboante 6-1

A segno Ariyo, Narducci, Simone Braccini, Crociati, il neo acquisto Di Novella e Pieri

Sampierana - Medicina Fossatone 6-1

SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Crociati (30' st Pieri), Conficoni (33' st Cangini), Narducci, Lorusso, Quercioli (42' st Soldati), Petrini, Pungelli (21' st Di Novella), S.Braccini, Ariyo (16' st Siliki). A disp.: Zamagni, D.Braccini, Sylla, Barchi. All.: Belli.

MEDICINA FOSSATONE: Aversa, Ballanti, Montalbani, Ferretti (21' st Suarez), Maza (16' st Cavina), Tumminelli, Rimini, Valente (1' st Nanetti), Battiloro (28' st Penazzi), Selleri, Lanzoni. A disp.: Farina, Berardicurti, Capelli, Nicolaj, Amaducci. All.: Assirelli.

ARBITRO: Franceschi di Ferrara.

RETI: 26' pt Ariyo, 38' pt Narducci (rig.), 45' pt S.Braccini, 12' st Crociati, 25' st Selleri, 45' st Di Novella, 47' st Pieri.

AMMONITI: Ariyo, Quercioli.

ESPULSI: 30' pt Montalbani, 31' st Ballanti, 37' st Assirelli.

SAN PIERO IN BAGNO Ritorna alla vittoria la Sampierana che tra le mura amiche supera 6-1 il Medicina Fossatone, nonostante le assenze: Montesi e Bolognesi squalificati, Sylla in panchina a titolo di firma e Carlini fermo ai box. La Sampierana parte forte: al 22' scambio tra Ariyo e Simone Braccini, che calcia di poco alto. Subito dopo Pungelli ruba palla e mette al centro un invitante pallone per Braccini che però vede il suo tiro a botta sicura respinto da un difensore. Al 26' Sampierana in vantaggio con un bolide di Ariyo che non dà scampo ad Aversa. Il Medicina reclama al 34' per un gol annullato per fuorigioco, poi tre minuti dopo l'episodio chiave: Pungelli lanciato in area si appresta a calciare in rete, ma viene atterrato da Montalbani, per l'arbitro è rigore ed espulsione dello stesso Montalbani. Narducci firma il raddoppio. Al 45' Simone Braccini si accentra e con un tiro a giro firma il tris. Nella ripresa i bianconeri controllano agevolmente e firmano il poker al 57': Crociati prende palla a metà campo, lunga cavalcata con tre avversari saltati, poi il tiro a infilare Aversa. Selleri firma il punto della bandiera su punizione, ma il Medicina rimane in nove e subisce nel finale le reti del neo acquisto Di Novella e del subentrante Pieri.