San Clemente, accesso non autorizzato nel cantiere stradale

Accesso non autorizzato con mezzi pesanti interrompe i lavori di manutenzione e mette a rischio il patrimonio pubblico

A San Clemente, lungo via degli Ulivi, accesso non autorizzato ai cantieri stradali in corso, con mezzi pesanti che hanno danneggiato il patrimonio pubblico. I lavori, programmati per il ripristino della sede stradale e vietati al transito dall’Ordinanza della Polizia Municipale, proseguiranno fino al 18 dicembre, mentre i responsabili rischiano sanzioni e possibili conseguenze penali.

La nota stampa del Comune

“Siamo concentrati nel reperire le risorse necessarie a concludere i lavori programmati, pianificando le urgenze e considerando con la massima attenzione le istanze dei concittadini, ma allo stesso tempo non possiamo tacere situazioni in cui le opere a beneficio della collettività vengono messe a rischio da comportamenti inammissibili”. La Sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini reagisce e denuncia quanto avvenuto lungo via degli Ulivi.

“Nel tratto più ammalorato che conduce a via Annibolina, sono in corso i lavori di ripristino/manutenzione della sede stradale. Opere per le quali è stata emessa apposita Ordinanza da parte della Polizia Municipale della Valconca, che ne vieta l’accesso al fine di consentire la conclusione degli interventi il prossimo 18 dicembre. Esprimo disappunto e rabbia per il comportamento di chi, in sfregio alle disposizioni vigenti, utilizzando anche mezzi pesanti, ha volontariamente ignorato il divieto danneggiando il patrimonio pubblico, le risorse dei cittadini e i residenti della via: e ciò è ben evidente nelle immagini che ho fatto pubblicare sulla pagina Facebook del Comune. Ricordo altresì, che oltre alla sanzione già prevista dal Codice della Strada, tale comportamento, ingiustificabile e irresponsabile, potrebbe configurare il reato di manomissione del suolo pubblico: articolo 633 del Codice Penale”.