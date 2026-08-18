San Clemente, arrivano due nuovi ecocompattatori per riciclare le bottiglie in PET

Installati al Conad City di Sant’Andrea in Casale e al Centro Sportivo Ernesto Colletta

Il Comune di San Clemente compie un passo fondamentale verso un futuro sempre più verde, sostenibile e attento alle dinamiche dell’economia circolare. Sul territorio comunale sono entrati ufficialmente in funzione due nuovi ecocompattatori per la raccolta e il riciclo selettivo delle bottiglie in PET ad uso alimentare. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con COREPLA (il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), punta a stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza con un meccanismo premiale: più si ricicla, più si accumulano vantaggi.

I due dispositivi di ultima generazione (tecnicamente RVM, Reverse Vending Machine) sono stati posizionati in due punti strategici e ad alto afflusso del paese, proprio per garantire la massima accessibilità a famiglie, residenti e sportivi.

La prima postazione è stata attivata al punto vendita Conad City di Sant’Andrea in Casale. La gestione del macchinario e le operazioni quotidiane di svuotamento e monitoraggio vedranno il coinvolgimento diretto e costante del personale del supermercato.

La seconda macchina è stata invece installata al Centro Sportivo "Ernesto Colletta" in via Cerro. Qui, il corretto funzionamento del servizio sarà garantito dalla preziosa collaborazione operativa dello staff e dei dirigenti del Real San Clemente.

"La tutela dell'ambiente passa attraverso le scelte di tutti i giorni e le alleanze sul territorio", evidenziano la Sindaca Mirna Cecchini e l’assessore all’Ambiente Matteo Bianchi rivolgendo un sentito e doveroso ringraziamento all'équipe del Conad City di Sant'Andrea in Casale e ai volontari e dirigenti del Real San Clemente. L'impegno assunto da queste due realtà rappresenta un esempio virtuoso di senso civico e responsabilità sociale, senza il quale l'erogazione di un servizio così importante per l'intera collettività non sarebbe stata possibile.

Il funzionamento del sistema è immediato e interattivo: attraverso l'applicazione gratuita RecoPet, scaricabile sui principali store digitali, i cittadini possono scansionare i propri imballaggi e conferire le bottiglie negli ecocompattatori. Ogni bottiglia inserita permette di accumulare punti da convertire in coupon, sconti da utilizzare nei negozi aderenti e premi realizzati proprio in plastica riciclata.