San Clemente celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

Incontro gratuito il 20 marzo al Teatro Giustiniano Villa per sensibilizzare su DCA, salute mentale e prevenzione

Comprendere i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) significa scardinare vecchi pregiudizi. Non si tratta di un semplice "capriccio" per la linea, ma di patologie psichiatriche complesse dove il corpo diventa il campo di battaglia di un malessere profondo. Oggi, in Italia, circa 3,5 milioni di persone convivono con questo labirinto invisibile.

L’anoressia e la bulimia sono le forme più note, ma lo scenario sta cambiando. Si diffondono l'ARFID (l'evitamento selettivo del cibo nei più piccoli) e il Binge Eating, dove il cibo viene usato come anestetico per placare ansia e solitudine. Anche il genere non è più un confine: i ragazzi sono sempre più colpiti, spesso manifestando la sofferenza attraverso la vigoressia, un’ossessione per il corpo muscoloso che nasconde la stessa fragilità di chi cerca la magrezza estrema.

Cosa è successo? I social media hanno creato una "vetrina continua" dove il confronto con modelli irreali è inevitabile. Tuttavia, la tecnologia è solo il detonatore: le cause sono un mix di genetica, ambiente familiare e vulnerabilità psicologica. La buona notizia è che dai DCA si può guarire, ma la chiave è la tempestività. Un intervento multidisciplinare nei primi mesi dall'esordio aumenta significativamente le probabilità di successo.

In occasione del 15 marzo "Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla”, momento di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare (DCA), il Comune di San Clemente intende combattere il silenzio e i pregiudizi e promuovere la prevenzione e la cura, sostenendo un incontro di confronto e ascolto nella serata di venerdì 20 marzo - ore 20.30 - al Teatro “Giustiniano Villa” dal titolo “Il silenzio dietro lo specchio”.

Ingresso libero.

Interverranno: Diego Palazzini “Comprendere i disturbi alimentari: cause, segnali e falsi miti”; Marina Zaoli “Il punto di vista del medico psichiatra e psicoterapeuta”; Beatrice Carlini “Il rapporto tra cibo e corpo: fame emotiva e cultura della dieta”; Gracia Tabone “Il ruolo del nutrizionista: lavoro multidisciplinare e prevenzione”.