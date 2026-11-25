San Clemente, la Valconca mette in tavola le sue eccellenze: sabato il festival dell’olio Evo

Sabato al Teatro Giustiniano Villa una tavola rotonda su agricoltura, alimentazione e territorio. In programma anche la premiazione dei disegni delle scuole per “Olio in Comune” e una cena dedicata all’extravergine

L’olio extravergine d’oliva sarà il filo conduttore di una giornata dedicata ai sapori e alle produzioni della Valconca. Sabato 28 novembre San Clemente ospita “Benvenuto NuovoEvo 2026”, seconda edizione del Festival dell’Olio Evo e delle Eccellenze della Valconca.

Dalle 10 alle 12.30, al Teatro Giustiniano Villa di Sant’Andrea in Casale, si terrà la tavola rotonda “I gusti della terra, la terra del gusto: la Valconca delle eccellenze agroalimentari”. L’incontro affronterà le sfide del settore agricolo, dal cambiamento climatico alla giusta remunerazione del lavoro, insieme ai temi dell’alimentazione consapevole e della salute. Dopo i saluti della sindaca Mirna Cecchini, l’incontro sarà condotto da Maurizio Saggion, brand ambassador enoagroalimentare di San Clemente. Interverranno Giorgio Ricci, vicedirettore di Coldiretti Rimini, Nicolò Bianchini, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, la food blogger e divulgatrice Federica Gif, la nutrizionista Gracia Tabone e Giovanni Bucci di Cna Rimini, per il progetto ProduciAmo Romagna.

Al termine della tavola rotonda saranno premiati i bambini delle scuole primarie di San Clemente e Sant’Andrea in Casale che hanno partecipato alla realizzazione dell’etichetta di “Olio in Comune”. Le bottiglie saranno prodotte con l’olio ricavato dalle olive raccolte negli olivi dei parchi pubblici comunali. Tutti i disegni saranno esposti al teatro e sarà scelta l’etichetta ritenuta più significativa. Il progetto prevede anche una finalità solidale: una parte dell’olio sarà donata alle famiglie del territorio in condizioni di maggiore vulnerabilità. La bottiglia sarà presentata al pubblico insieme all’iniziativa, seguita da una degustazione di prodotti enoagroalimentari locali.

La giornata si concluderà con la “Cena Evocentrica”, in programma dalle 20.30 alle 23.30. Il menù sarà costruito attorno agli oli extravergine d’oliva del territorio, con portate pensate per metterne in risalto profumi e caratteristiche. Sono disponibili 60 posti, al costo di 25 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria al numero 331 429 2583, anche tramite WhatsApp.