San Clemente, lo sportello antiviolenza Chiama chiAma si trasferisce in piazza Mazzini

La nuova sede sarà inaugurata giovedì 26 novembre alle 16. Il presidio, gestito insieme a Mondo Donna, sarà più vicino al Municipio e nel centro storico.

Lo sportello antiviolenza Chiama chiAma cambia sede e si sposta nel cuore di San Clemente. Giovedì 26 novembre, alle 16, sarà inaugurato il nuovo spazio in piazza Mazzini, dove il servizio continuerà ad accogliere e orientare le donne che vivono situazioni di violenza o difficoltà. Il presidio era già attivo sul territorio e rappresenta un punto di riferimento per chi ha bisogno di ascolto e sostegno. Il trasferimento punta a rendere il servizio più accessibile, grazie a una posizione centrale e alla vicinanza con il Municipio.

Il progetto è portato avanti dal Comune di San Clemente insieme all'associazione Mondo Donna. Lo sportello si rivolge alle donne che subiscono violenza fisica, psicologica ed economica, anche all'interno del contesto familiare. La nuova collocazione, all'interno dell'edificio comunale, vuole dare un segnale concreto dell'impegno delle istituzioni nel contrasto alla violenza di genere. Alla cerimonia saranno presenti la sindaca Mirna Cecchini, la vicesindaca Stefania Tordi, l'assessora ai Servizi sociali Fulvia Roselli, la consigliera alle Pari opportunità Doriana Ravaldini e Barbara Di Natale, consigliera delegata alle Pari opportunità della Provincia di Rimini.