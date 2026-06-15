San Clemente, parte un corso gratuito di italiano per donne straniere

Dal 18 giugno alla Sala Polivalente “Del Bianco” di Sant’Andrea in Casale

Un'opportunità di inclusione sociale e abbattimento delle barriere linguistiche prende il via a San Clemente. A partire dal 18 giugno, la Sala Polivalente "Del Bianco” di Sant’Andrea in Casale ospiterà un corso estivo di lingua italiana completamente gratuito, rivolto specificamente alle donne e alle mamme straniere residenti sul territorio. L'iniziativa si propone non solo come un percorso didattico, ma come un vero e proprio strumento di emancipazione e socializzazione, fondamentale per favorire la partecipazione attiva delle cittadine di origine straniera all'interno della comunità locale.

Consapevoli delle difficoltà logistiche che spesso impediscono alle madri di frequentare percorsi formativi, gli organizzatori hanno predisposto un elemento chiave per garantire l'accessibilità: un servizio di "spazio bimbi" dedicato. Durante le ore di lezione, infatti, i figli delle corsiste saranno accolti e accuditi in un'area protetta e stimolante, permettendo così alle mamme di seguire le attività didattiche in assoluta serenità. Questo approccio integrato risponde in modo concreto alle esigenze delle famiglie, coniugando il diritto all'apprendimento con il supporto alla genitorialità di prossimità.

Il calendario delle lezioni prevede un doppio appuntamento settimanale, fissato per ogni martedì e giovedì mattina, dalle ore 9.30 alle 11.30. Si tratta di una collocazione oraria studiata per conciliarsi al meglio con i ritmi della vita familiare e domestica. La giornata inaugurale, fondamentale per la definizione del gruppo e per le formalità burocratiche, è prevista per giovedì 18 giugno alle ore 9.30, momento in cui si terrà la prima lezione ufficiale e verranno contestualmente raccolte le iscrizioni delle partecipanti.

L'attività è inserita e interamente finanziata all'interno del Programma Attuativo del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Riccione, a testimonianza di una programmazione istituzionale attenta alle dinamiche di coesione sociale. Il progetto, che vede la collaborazione attiva di realtà associative del terzo settore come Arcobaleno, ha inoltre il patrocinio del Comune di San Clemente, consolidando una rete sinergica tra istituzioni pubbliche e forze civili per la promozione di una comunità sempre più aperta e integrata.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0541/696635 o scrivere a [email protected].