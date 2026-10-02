San Francesco, il 4 ottobre chiuse le stazioni ecologiche nel Riminese

La chiusura in occasione della festa del Patrono d’Italia: riapertura regolare nelle altre giornate

Il Gruppo Hera comunica che domenica 4 ottobre, Patrono d’Italia, resteranno chiuse al pubblico le Stazioni ecologiche della provincia di Rimini, in osservanza della reintrodotta festa nazionale in cui si celebra San Francesco.

Appositi cartelli informativi sono stati posizionati all’ingresso dei Centri di Raccolta per avvisare i cittadini della chiusura. La data di chiusura del 4 ottobre si trova anche indicata su il Rifiutologo, in entrambe le versioni web e app. Nelle altre giornate, tutte le stazioni ecologiche osserveranno orari di apertura regolari.

Per informazioni su indirizzi e orari delle stazioni ecologiche è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 800.999.500. In caso di dubbi sugli orari di apertura e sul corretto conferimento dei rifiuti è disponibile l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, dove sono riportate informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale. Si ricorda infine che è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio: l’appuntamento è prenotabile sia tramite Il Rifiutologo sia chiamando il Servizio Clienti.