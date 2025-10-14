Altarimini

San Gaudenzo, giorno di festa a Rimini: tutte le celebrazioni per il patrono

Dalla messa solenne all'indulgenza, fino alla tombola benefica in Piazza Cavour

A cura di Glauco Valentini Redazione
14 ottobre 2025 07:35
Rimini
Attualità
Oggi Rimini festeggia San Gaudenzo, suo patrono, con un ricco programma religioso e civile. La giornata si apre alle 10.30 con la messa solenne in piazza Mazzini, presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi insieme al parroco don Aldo Amati e ad altri sacerdoti. Nel pomeriggio, alle 16, il vescovo incontrerà le autorità cittadine nella sala San Gaudenzo, mentre alle 17.30 in Cattedrale sarà celebrata la solenne eucaristia, con possibilità per i fedeli di ottenere l’indulgenza plenaria.

Accanto ai momenti religiosi, torna anche la tradizionale tombola di beneficenza in piazza Cavour, a sostegno dei progetti della Croce Rossa Italiana. Le cartelle si possono acquistare dalle 14.30; la festa, con musica e intrattenimento, inizierà alle 15 e l’estrazione è prevista per le 16.30. Novità di quest’anno, un mercatino solidale di abiti per unire festa e solidarietà.

