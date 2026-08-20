San Giovanni celebra lo sport: il 5 settembre la festa

Dalle 14.30 lo Stadio Comunale ospita prove, dimostrazioni e attività gratuite. Dalle 19 stand gastronomici e dj set con Radio Talpa

Lo stadio di San Giovanni in Marignano si prepara a trasformarsi in un grande villaggio dello sport. Sabato 5 settembre torna la Giornata dello Sport, giunta alla seconda edizione, con un pomeriggio dedicato alle discipline sportive, alle associazioni del territorio e alle attività all'aria aperta.

Dalle 14.30 il campo sportivo ospiterà corner dedicati alle diverse realtà presenti, dove bambini, ragazzi e adulti potranno assistere a dimostrazioni, incontrare gli istruttori e provare direttamente le discipline proposte.

Dal calcio all'atletica, dalla pallavolo alla danza, fino alle attività con gli animali, il programma mette insieme realtà sportive e associative diverse. Saranno presenti Animalì aps, Arcieri della Spiga, Nuova Polisportiva A. Consolini, Accademia Marignanese, Velo Club Cattolica, Jacarè Team Italia Jiu-jitsu, Scintille Scuola di canto, danza, recitazione, Davide Pacassoni odv, Croce Rossa Cattolica San Giovanni e Avis.

L'appuntamento è pensato per tutte le età e permetterà di conoscere da vicino le attività proposte dalle associazioni locali. L'obiettivo è anche quello di offrire alle famiglie un'occasione per scoprire nuove discipline e incontrare chi ogni giorno lavora nel mondo dello sport sul territorio.

Dalle 19 la giornata proseguirà con la festa serale. Sarà disponibile uno stand gastronomico curato da Accademia Marignanese e Conca Academy, mentre la musica sarà affidata al dj set di Radio Talpa.

"Dopo la grande partecipazione dello scorso anno, siamo felici di rinnovare un appuntamento che punta a diventare un riferimento per la nostra comunità", dichiarano il vicesindaco e assessore allo Sport Nicola Gabellini e il consigliere con delega all'attività sportiva e cultura dello sport Lorenzo Bartolini.

"Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni sportive che, con passione e dedizione, si impegnano ogni giorno e rendono possibile questo bel momento", aggiungono. L'invito è rivolto a tutti, dai più piccoli agli adulti, per provare nuove discipline e trascorrere il pomeriggio allo stadio.

L'ingresso alla Giornata dello Sport è libero e gratuito.