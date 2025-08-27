San Giovanni e Cattolica celebrano la Festa della Madonna del Mare

Domenica 31 agosto Santa Messa, musica, cena e giochi per il ritorno della tradizionale statua

Domenica 31 agosto torna la tradizione della Festa della Madonna del Mare, un'iniziativa condivisa tra le Parrocchie di Montalbano (San Giovanni in Marignano) e San Pio V (Cattolica).

Dopo alcuni anni di sospensione la Parrocchia di Montalbano ha pensato di riprendere questa antica tradizione con un momento di festa in programma domenica 31 agosto: alle ore 18 la Santa Messa e dalle 19.30 cena e musica con Marco Corona, animazioni e giochi.

L'iniziativa si realizza con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Aps Pro Loco.

Ogni anno la statua della Madonna del Mare viene accompagnata da Montalbano a Cattolica, dove si svolge una grande festa dedicata alla Madonna protettrice della gente di mare. Dopo di che la statua fa ritorno alla sua sede in collina.

Da alcuni anni la tradizionale festa di Montalbano dedicata al ritorno della statua della Madonna si era interrotta, ma dai diversi incontri dell'Amministrazione comunale nella frazione è emerso il desiderio che quest'anno ha portato i parrocchiani a pensato di riproporre questo momento identitario e molto sentito dalla frazione marignanese.

L'Amministrazione comunale di San Giovanni ha da subito accolto con entusiasmo la proposta dei cittadini, sostenendo l'iniziativa e partecipando al momento della consegna della statua alla Parrocchia di Cattolica, così come al momento di festa per sottolineare "il valore identitario del recupero delle tradizioni, ma anche l'importanza di sentirsi parte di una comunità che collabora insieme a partecipa attivamente e con passione alla vita cittadina. L'invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza perché si tratta di momenti preziosi per l'intero paese."