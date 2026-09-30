San Giovanni, in biblioteca un corso per educare i più piccoli alla lettura

Quattro incontri gratuiti da ottobre a novembre con Alice Bigli e Silvia Vecchini, rivolti a genitori, docenti ed educatori

Come avvicinare bambine e bambini ai libri e trasformare la lettura in un'abitudine capace di accompagnarli nella crescita? È il tema al centro del nuovo percorso formativo promosso dalla biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano, che dal 7 ottobre propone quattro incontri dedicati all'educazione alla lettura.

"Leggere per crescere, crescere per leggere. Come accompagnare i più piccoli alla scoperta dei libri" è il titolo dell'iniziativa, pensata per genitori, docenti ed educatori e aperta gratuitamente a tutti. Il corso nasce dalla volontà di offrire strumenti concreti per coltivare il rapporto con i libri fin dai primi anni di vita, affrontando il tema attraverso momenti di formazione e attività pratiche. A guidare il percorso sarà Alice Bigli, esperta di letteratura per l'infanzia e promozione della lettura e autrice di "Allenatori di lettura". Tra gli appuntamenti è prevista anche la partecipazione di Silvia Vecchini, autrice e poetessa, protagonista di un laboratorio dedicato alla poesia.

Il progetto è stato donato alla comunità dai volontari della biblioteca, in collaborazione con Regnodifuori Aps, nell'ambito del percorso intrapreso dalla biblioteca comunale per rafforzare il proprio ruolo come luogo di riferimento per i più giovani. Gli incontri si svolgeranno tutti dalle 20.30 alle 22.30, nella biblioteca di via Roma 59. Si parte mercoledì 7 ottobre con "Le basi dell'educazione alla lettura", un appuntamento dedicato ai principi fondamentali per accompagnare i bambini nell'incontro con i libri.

Il secondo incontro, mercoledì 21 ottobre, sarà dedicato a "Il mondo degli albi illustrati", con un approfondimento sul rapporto tra immagini e parole e sul valore narrativo ed educativo delle illustrazioni. Mercoledì 4 novembre sarà invece la volta di "Giochiamo con i libri", un appuntamento più pratico dedicato alle strategie per rendere la lettura un'esperienza coinvolgente e partecipata.

A chiudere il percorso sarà, giovedì 26 novembre, il "Laboratorio di poesia con Silvia Vecchini", dedicato alla parola poetica e alla sua capacità espressiva. Quattro serate, dunque, pensate per chi ogni giorno accompagna bambini e ragazzi nella scoperta delle storie e che vuole trovare nuovi strumenti per trasformare i libri in una presenza concreta nella loro crescita.