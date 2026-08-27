San Giovanni in Marignano, al via il piano per verde, parchi e aree gioco

Monitorati circa 1.200 alberi, nuove regole per la manutenzione del verde, quattro nuove strutture ludiche e un’area fitness al Parco Gaibarella

Sicurezza, cura del territorio, benessere e qualità degli spazi pubblici. Sono questi gli obiettivi al centro del piano di interventi avviato dall’amministrazione comunale per la manutenzione e la valorizzazione del verde pubblico, dei parchi e delle aree gioco di San Giovanni in Marignano. Un programma che mette insieme interventi sulla componente arborea, una nuova organizzazione della manutenzione del verde, il rinnovo delle strutture ludiche dedicate ai bambini e la realizzazione di nuovi spazi per lo sport all’aria aperta.

Più sicurezza attraverso il monitoraggio delle alberature.

Uno degli aspetti prioritari del piano riguarda la sicurezza delle alberature presenti sul territorio comunale. Il Comune ha aggiornato infatti il censimento di circa 1.200 alberi, affiancandolo a valutazioni tecniche sullo stato di salute e sulle condizioni delle piante. Il Piano del rischio delle alberature pubbliche è uno strumento fondamentale per programmare in maniera più puntuale gli interventi di manutenzione e prevenire potenziali situazioni di pericolo. In questi giorni, in particolare, sono in corso interventi di potatura finalizzati alla rimozione di rami secchi, ammalorati o potenzialmente pericolanti: al Parco dei Tigli gli interventi sono già stati conclusi, mentre al Parco Gaibarella si stanno effettuando le operazioni di pulizia e manutenzione delle alberature. Ulteriori interventi di potatura sono previsti nelle prossime settimane in altre aree del territorio.

Il piano prevede anche una nuova organizzazione della manutenzione del verde, con l’obiettivo di calibrare gli interventi in base alla frequentazione e alle caratteristiche delle diverse aree. Il territorio comunale è stato suddiviso in tre macrocategorie:

Aree ad alta frequenza di manutenzione , con fino a 5 tagli dell’erba all’anno, che comprendono il centro storico, le frazioni, i parchi urbani, le scuole e gli asili;

Aree a frequenza calibrata , nelle quali gli interventi saranno programmati in relazione alle effettive necessità;

Aree a frequenza ridotta, principalmente nelle zone agricole di frangia, dove le caratteristiche dei luoghi consentono una diversa periodicità degli interventi.

Una modalità di gestione che punta quindi a garantire maggiore attenzione dove gli spazi sono maggiormente vissuti dalla comunità, mantenendo al tempo stesso un’organizzazione sostenibile e coerente con le caratteristiche del territorio.

Parchi gioco più sicuri e moderni

All’interno dello stesso percorso di riqualificazione rientra il piano straordinario dedicato alle aree gioco comunali, con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini. L’amministrazione ha avviato la rimozione delle strutture ludiche più vecchie e non più in buone condizioni e la loro sostituzione con attrezzature di nuova generazione, pensate per essere più sicure, stimolanti e adeguate alle esigenze dei più piccoli. Il programma è partito con la sostituzione al parco del Centro Giovani. Successivamente sono state installate quattro nuove macrostrutture ludiche nelle aree verdi di: via Aldo Moro, via Bologna, via Napoli, piazzale Di Vittorio. Per questi interventi sono stati stanziati quasi 60.000 euro e si proseguirà nel corso dell’anno con la sostituzione di ulteriori piccole attrezzature ludiche presenti sul territorio comunale.

Al Gaibarella un nuovo spazio per lo sport all’aperto

La valorizzazione del Parco Comunale Gaibarella non riguarda soltanto la manutenzione del verde. Nell’area nascerà infatti una nuova area fitness polivalente dedicata alle attività a corpo libero e all’aperto, pensata per promuovere lo sport e uno stile di vita attivo e accessibile. L’intervento - grazie al finanziamento ottenuto dal Comune - rientra nel Piano di Azione di Sport e Salute S.p.A., che realizzerà l’opera, e del Dipartimento Nazionale per lo Sport, nell’ambito del progetto Sport per tutti – Parchi. Il valore complessivo dei lavori è di 25.000 euro più IVA, con il 50% di cofinanziamento da parte del Comune.

Un investimento complessivo sulla qualità degli spazi pubblici

“Con questo insieme di interventi vogliamo dare una risposta concreta a esigenze diverse ma strettamente collegate tra loro - commenta l’amministrazione comunale: la sicurezza, la manutenzione e il decoro del territorio, ma anche la possibilità per bambini, famiglie e cittadini di vivere i parchi in modo più piacevole e sicuro. Il verde pubblico non è soltanto un elemento di decoro, ma un vero patrimonio della comunità. Per questo è necessario prendersene cura con programmazione, monitoraggio e interventi mirati, affiancando alla manutenzione anche nuovi servizi e opportunità di socialità e attività sportiva all’aria aperta. L’obiettivo è costruire, passo dopo passo, parchi e aree verdi più sicuri, curati, inclusivi e capaci di rispondere alle esigenze delle diverse generazioni, dai bambini agli anziani, dalle famiglie agli sportivi”.