San Giovanni in Marignano, auto finisce in scarpata e si schianta contro un muro

L’incidente è avvenuto sulla Sp 17; l’auto ha terminato la corsa contro un muro vicino a un ponte

Esce di strada con l'auto e finisce la corsa contro un muro. Sono ancora in corso di accertamento le cause di un incidente avvenuto intorno alle 10.45 di oggi, martedì 12 agosto, a San Giovanni in Marignano.

Secondo una prima ricostruzione un'auto, condotta da un 70enne di Morciano, stava percorrendo la Sp 17 in direzione Morciano quando è finita in una scarpata prima del ponte di Via Tempio Antico. La macchina ha concluso la corsa sbattendo violentemente contro il muro che delimita il ponticello della via.

Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polizia Locale di San Giovanni in Marignano. Il 70enne è stato portato al Bufalini di Cesena.





Ph Ballante

Ph Ballante