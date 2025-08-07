San Giovanni in Marignano, boom di partecipazione ai servizi estivi per bambini

Cresce la richiesta per Nido, Scuola dell’Infanzia e Centri estivi

Un'estate molto partecipata quella dei servizi estivi proposti nelle esperienze messe a disposizione diretta dal Comune di San Giovanni in Marignano, quali Nido e Scuola dell’Infanzia, o negli spazi pubblici messi a disposizione delle realtà territoriali, come nel caso del Centro estivo dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni, gestito da Accademia Marignanese asd e Associazione D. Pacassoni odv.

Nei giorni scorsi la Sindaca Michela Bertuccioli, insieme al Vice Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Gabellini, ha fatto visita alle realtà durante lo svolgimento delle varie attività per augurare la migliore esperienza a bambini, educatori e personale, ma anche per verificare andamento e necessità.

La richiesta delle famiglie è in costante aumento in tutti i servizi, dei quali è riconosciuta la qualità

Questo sta a significare che da un lato le famiglie riconoscono la qualità e il valore di queste esperienze per i propri figli, ma anche che questi servizi fungono da reale sostegno alla conciliazione dei tempi casa-lavoro per le famiglie.