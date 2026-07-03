San Giovanni in Marignano celebra Don Piero Battistini: 60 anni di sacerdozio

Grande partecipazione per la ricorrenza del patrono San Giovanni Battista

Domenica 28 giugno San Giovanni in Marignano ha vissuto una giornata di grande festeggiamento.

La ricorrenza del patrono San Giovanni Battista si è unita ai 60 anni di sacerdozio di Don Piero Battistini.

Alla solenne celebrazione hanno partecipato fedeli da tutte le comunità del suo percorso pastorale.

Presenti anche la sindaca Michela Bertuccioli, la Giunta comunale e il Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi.

Don Piero, visibilmente emozionato, ha definito la festa «esagerata», ringraziando la sua comunità.

Per l’occasione è stata inaugurata la nuova porta della chiesa di Santa Maria Assunta.

L’opera, firmata da Maggioli, Bugani Maggioli e Corsucci, rappresenta simbolicamente terra e cielo.

La porta è stata donata alla comunità come segno di apertura, bellezza e rinnovamento.

Dopo la messa si è svolto un pranzo comunitario con oltre 350 partecipanti.

La giornata si è conclusa tra convivialità, ricordi e un grande abbraccio collettivo alla figura di Don Piero.