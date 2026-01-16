San Giovanni in Marignano celebra la campionessa Beatrice Di Pardo

Festa Tricolore per la neo Campionessa d’Italia di Ciclocross – Donne Esordienti 1° anno

Si è svolta giovedì sera 15 gennaio, presso la Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano, la Festa Tricolore dedicata a Beatrice Di Pardo, neo Campionessa d’Italia di Ciclocross – Donne Esordienti 1° anno.

L’iniziativa, promossa dal Comune di San Giovanni in Marignano in collaborazione con il Velo Club Cattolica, ha visto una partecipazione numerosa e calorosa di cittadini, sportivi e appassionati, riuniti per celebrare la straordinaria vittoria conquistata dall’atleta a San Fior (Treviso), risultato che ha portato prestigio e orgoglio all’intera comunità marignanese.

Alla serata erano presenti la Sindaca, il Vicesindaco e Assessore allo Sport, l’Amministrazione comunale e numerosi ospiti, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al mondo dello sport e ai giovani talenti del territorio.

Le dichiarazioni congiunte della Sindaca e del Vicesindaco – Assessore allo Sport:

«La vittoria di Beatrice Di Pardo rappresenta un traguardo straordinario non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano ed educativo. È il risultato di impegno, determinazione e del lavoro costante svolto insieme alla sua società sportiva e alla famiglia.»

«Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di poter celebrare una giovane atleta che incarna i valori positivi dello sport: sacrificio, passione e rispetto. Serate come questa rafforzano il senso di comunità e dimostrano quanto lo sport sia un patrimonio fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi.»