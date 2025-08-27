San Giovanni in Marignano diventa set di “Cagnaz”: casting aperti

Nuova serie Rai2 in lavorazione: la produzione cerca comparse tra i residenti del borgo

Ancora una volta il centro storico di San Giovanni in Marignano è stato scelto come set da una produzione nazionale.

Si intitola Cagnaz ed è una nuova serie prodotta da Garbo e Rai2, realizzata con il sostegno della Emilia-Romagna Film Commission.

Ancora top secret trama e protagonisti, ma la troupe sarà a San Giovanni per le riprese mercoledì 17 settembre e per quella giornata è alla ricerca di comparse.

In particolare le figure ricercate sono:

· 2 ragazzi 18-30 anni per interpretare i barman

· 20 uomini 30-70 anni

· 20 donne 30-70 anni

Per partecipare è necessario essere residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano; una precedente esperienza recitativa, anche se minima o amatoriale, sarà considerata un valore aggiunto.

Per candidarsi occorre scrivere a [email protected] e, oltre ai dati personali, occorre specificare l’accento (se romagnolo o no), gli sport svolti, le esperienze lavorative, e indicare l’altezza, la taglia e il numero di scarpe.

Inoltre vanno allegate tre fotografie: un primo piano, una figura intera, un mezzo busto in abbigliamento classico-elegante, oltre a una foto con la bicicletta da passeggio.

L’attività prevede regolare compenso da parte della produzione.

Negli ultimi anni San Giovanni è stato spesso teatro di produzioni cinematografiche e televisive, a partire dal film Solo cose belle, ambientato completamente nel comune marignanese. La Rai ha inoltre girato diversi speciali dedicati al borgo, dalla recente trasmissione Camper, alla partecipazione a Borgo dei Borghi, allo speciale Geo.