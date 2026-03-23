San Giovanni in Marignano, la sindaca a confronto con i cittadini: al via gli incontri

Si parte il 31 marzo dalla frazione di Montalbano

Anche per il 2026 a San Giovanni in Marignano viene riproposto "Frazioni al centro: incontri tematici sul territorio". Si tratta di un’iniziativa nata per porre le frazioni al centro del dialogo tra istituzioni e cittadini.

Ogni serata sarà un’occasione preziosa per condividere, riflettere e aggiornarsi sullo stato dell’attività amministrativa e sui progetti che interessano il tessuto marignanese.

Il calendario degli appuntamenti partirà il 31 marzo dalla frazione di Montalbano, proseguirà in aprile con un incontro nel Capoluogo, per poi toccare Santa Maria e Pianventena fino al mese di maggio.

​“Ogni appuntamento - sottolinea la sindaca Bertuccioli - tratterà temi differenti e specifici in base all'area di riferimento. Si parlerà di pianificazione urbanistica, interventi sulla viabilità e progetti d'identità locale nelle frazioni, mentre nel capoluogo il focus sarà rivolto a temi di respiro comunale come il turismo e la visione d'insieme del paese. L’Amministrazione invita caldamente tutta la cittadinanza a partecipare a ogni serata, poiché la diversità degli argomenti trattati permetterà di avere un quadro completo e dettagliato del futuro di tutto il territorio”.