San Giovanni in Marignano, lavori per la nuova rotatoria di via Garibaldi: come cambia la viabilità

Il cantiere apre martedì 13 gennaio

A partire da martedì 13 gennaio prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Garibaldi e via Perugia, un intervento strategico volto a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in uno degli snodi viari più importanti del territorio.

L’opera, affidata attraverso gara alla ditta Manta Costruzioni s.r.l., ha un costo di 340.000 euro ed è stata progettata per garantire una migliore sicurezza dell’incrocio e per ridurre il rischio di incidenti, tenendo conto anche del traffico elevato che interessa quell’area.

Per consentire l’esecuzione dei lavori evitando le difficoltà che verrebbero a crearsi con la chiusura totale al traffico, la viabilità sarà regolamentata per fasi, con apposita segnaletica e percorsi alternativi indicati sul posto.

Le modifiche, concordate anche con i referenti di Start Romagna relativamente alla circolazione degli autobus, prevedono per la linea 134 lo spostamento delle attuali fermate di via Roma (Roma - Malpasso, San Giovanni in Marignano, via Veneto - scuole) nelle fermate Zona industriale (via dei Castagni, di fronte a Et al. Metalmobil) e Ex Fornace (via Pianventena, di fronte al chiosco).

In definitiva per chi viaggia in direzione Cattolica non ci sono modifiche, mentre per chi viaggia in direzione Morciano le modifiche sono quelle indicate.

Le modifiche alla viabilità dalle 07.30 del 13 gennaio fino a fine lavori:

Fasi 1 e 2:

in via Perugia, direzione di marcia da S.P. n° 17 a via Pianventena, è vietata la svolta a sinistra in direzione via Garibaldi (unica direzione di marcia consentita: direzione via Pianventena);

in via Garibaldi, limitatamente al tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Perugia e l’intersezione con via Gaibarella II, è istituito il senso unico di circolazione con unica direzione di marcia consentita da monte verso mare.

Fase 3:

in via Perugia è istituito senso unico di circolazione con unica direzione di marcia consentita da via Pianventena verso S.P. n° 17 (PS-RN);

l’intersezione tra via Garibaldi e via Pianventena è regolata a senso unico alternato di circolazione

all’intersezione tra via Garibaldi e via Perugia è imposto obbligo, ai veicoli provenienti da via Pianventena e diretti verso via Perugia, di dare la precedenza ai veicoli circolanti su via Garibaldi e diretti verso via Perugia (in caso di semaforo spento o lampeggiante).

Durante tutte le fasi di svolgimento dei lavori è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h nell’intera area del cantiere e in via Gramsci, è consentito in deroga il transito agli autoveicoli di massa complessiva a pieno superiore a 35 q.

Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi di emergenza e soccorso, le Forze dell’Ordine e i veicoli autorizzati dalla Polizia Locale.

“Si tratta di un’opera molto attesa e di grande impatto per il nostro territorio - commentano il vicesindaco e assessore alla polizia locale e viabilità Nicola Gabellini e l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mariani - che va ad intervenire su un tratto di strada particolarmente critico migliorando in modo significativo la sicurezza stradale e la fluidità del traffico. Continua così l’impegno costante dell’amministrazione comunale per la messa in sicurezza della viabilità, attraverso interventi strutturali capaci di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e di chi quotidianamente percorre questo importante snodo della nostra rete viaria. Ringraziamo fin d’ora i cittadini per la collaborazione e la comprensione verso eventuali disagi necessari alla realizzazione di un’infrastruttura che porterà indubbi benefici in termini di sicurezza e funzionalità della viabilità; gli uffici comunali sono a disposizione per fornire informazioni e supporto durante tutte le fasi dei lavori”.