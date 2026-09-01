San Giovanni in Marignano, ponte di via Brescia: a settembre l’integrazione dei fondi

Dopo la chiusura per motivi di sicurezza, Comune e Regione lavorano alla demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura

A seguito della chiusura del ponte di via Brescia scattata lo scorso 14 agosto per garantire la sicurezza di veicoli e pedoni, l’amministrazione comunale ha immediatamente avviato un'interlocuzione diretta con la Regione Emilia-Romagna per gestire l'emergenza e verificare i tempi di ripristino dell'infrastruttura.

La misura si era resa necessaria dopo le ispezioni tecniche condotte dalla società specializzata Sogem Evo srl nell'ambito del monitoraggio sui ponti del territorio. La verifica aveva evidenziato criticità, portando alla classificazione di "alto" grado di attenzione e alla conseguente interdizione del transito in entrambe le direzioni. La situazione del manufatto era già sotto osservazione dopo gli eventi alluvionali del 2023 per criticità idrauliche, motivo per cui la sua demolizione e ricostruzione era stata inserita tra le opere prioritarie del Piano Speciale finanziato dal Commissario Straordinario, con uno stanziamento di 1.083.973,53 euro e l'affidamento della progettazione alla società Sogesid S.p.A.

Alla luce della chiusura forzata, il 26 agosto scorso si è tenuto un vertice a cui hanno preso parte, per la Regione Emilia-Romagna, la sottosegretaria Manuela Rontini insieme ai tecnici dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e della struttura commissariale; per il Comune di San Giovanni in Marignano la Sindaca Michela Bertuccioli, il Vicesindaco Nicola Gabellini, gli assessori Leonardo Mariani e Francesca Pieraccini, insieme ai responsabili tecnici Gianluca Tiraferri e Stefano Galluzzi. Durante il confronto l'amministrazione ha ribadito l'urgenza di dare la massima priorità al cantiere, vista la necessaria chiusura del ponte per la tutela dell'incolumità pubblica.

La Regione ha rassicurato il Comune confermando che le procedure stanno procedendo verso l’integrazione del finanziamento necessario all’esecuzione, che si perfezionerà nel mese di settembre. A seguito dell’incontro, l'amministrazione comunale ha richiesto un confronto diretto con il soggetto attuatore, Sogesid S.p.A., per chiedere di dare massima priorità all’intervento. Non appena quadro economico e cronoprogramma saranno formalizzati, verrà promosso un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza per condividere dettagli e tempistiche dei lavori.

Si ricorda che, per garantire la continuità negli spostamenti e l'accesso ad abitazioni e terreni agricoli di Via Montelupo di Sotto e Via Sorcina, resta attiva la viabilità alternativa attraverso Via Montelupo oppure passando dalla SP44 “Ponte Rosso” e dalla SP59 (Via Pulzona e Via Murla).