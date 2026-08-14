San Giovanni in Marignano, ponte di via Brescia: scatta la chiusura per motivi di sicurezza

Dal 14 agosto stop a veicoli e pedoni dopo le verifiche che hanno evidenziato criticità strutturali

A seguito delle verifiche tecniche effettuate sui ponti presenti sul territorio comunale, a partire dal 14 agosto è disposta la chiusura temporanea alla circolazione di veicoli e pedoni del ponte di via Brescia/Via Montelupo di Sotto.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha affidato, come previsto dalla normativa vigente e dalle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti (Linee guida ponti 2022), l’incarico a una società specializzata, la Sogem Evo srl, per la verifica della sicurezza dei ponti presenti sul territorio comunale. Nell’ambito di questa attività di ispezione il ponte di via Brescia è stato classificato con un grado di attenzione “alto”.

La verifica ha infatti evidenziato criticità alla base delle spalle della struttura, realizzate in parte in muratura e in parte in calcestruzzo armato, oltre alla presenza di ampie fessurazioni orizzontali e verticali nell’elevazione delle spalle.

Alla luce delle risultanze tecniche e a tutela della sicurezza della cittadinanza, è stata pertanto prevista l’interdizione del ponte al transito di tutti i veicoli e dei pedoni, in entrambe le direzioni.

La situazione del ponte era già stata oggetto di attenzione a seguito degli eventi alluvionali del 2023, che avevano evidenziato criticità di carattere idraulico. La demolizione e ricostruzione del manufatto è stata quindi inserita tra gli interventi prioritari finanziati dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche e, successivamente, nel Piano Speciale di ricostruzione. Per l’intervento è stato stanziato un contributo complessivo di 1.083.973,53 euro.

La progettazione dell’intervento è stata affidata alla Soc. Sogesid S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, in forza della Convenzione Quadro con il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti post-alluvione 2023.

In attesa del completamento dell’iter procedurale necessario all’avvio dell’intervento di demolizione e ricostruzione, l’accesso alle abitazioni e ai terreni agricoli di Via Montelupo di Sotto e Via Sorcina resta garantito attraverso la viabilità comunale alternativa, passando da Via Montelupo oppure dalla SP44 “Ponte Rosso” e dalla SP59 (Via Pulzona e Via Murla).

La chiusura rappresenta una misura precauzionale e necessaria per garantire l’incolumità delle persone e, previa collocazione di segnaletica dedicata, resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.