San Giovanni in Marignano, prosegue la riqualificazione del centro storico

Completati gli interventi nel parcheggio di Largo Fosso del Pallone e avviata l'installazione degli arredi con il marchio "Il Granaio dei Malatesta"

Proseguono anche nel periodo estivo gli interventi di manutenzione e riqualificazione del centro storico, inseriti in un programma di cura e valorizzazione degli spazi pubblici che interessa il cuore del borgo e le aree limitrofe.

Si tratta di opere che comprendono sia interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia lavori di riqualificazione, con l'obiettivo di mantenere il borgo ordinato, accessibile e funzionale, un'attività continua che accompagna il percorso di valorizzazione del centro storico e dell'identità della destinazione turistica che si fonda sul progetto di city branding Il Granaio dei Malatesta.

In Largo Fosso del Pallone è stato completato l'intervento sul parcheggio sul retro del Municipio, restituendone la piena fruibilità. I lavori hanno riguardato il completo ripristino del camminamento pedonale laterale al palazzo comunale. Il passaggio, precedentemente compromesso dal forte deterioramento del tempo, è stato rimesso a nuovo e reso nuovamente sicuro, agevole e pienamente accessibile anche ai cittadini con mobilità ridotta. Sono state inoltre sostituite le cordolature delle aiuole e riqualificato il vano scale che conduce ai parcheggi sotterranei.

In Piazza Silvagni è stata avviata l'installazione dei nuovi elementi di arredo urbano, che riportano il logo de Il Granaio dei Malatesta. Un intervento che contribuisce a rendere più riconoscibile e coordinata l'immagine del centro, valorizzandone l'identità storica, e che si inserisce nel progetto complessivo che coinvolge piazza Silvagni e via XX Settembre.

Proseguono anche gli interventi in via Veneto. Nell'area mercatale è stato completato il ripristino dei posti auto, mentre è in corso la posa della nuova rete di cablaggio elettrico, destinata a migliorare la funzionalità dell'area in occasione di mercati, fiere ed eventi. Un'attenzione particolare verrà rivolta anche alla storica pesa pubblica, manufatto di valore storico e identitario del centro cittadino. Essendo un bene sottoposto a tutela, sono attualmente in corso rilievi tecnici e confronti con gli uffici competenti, passaggi preliminari necessari per individuare le modalità di un futuro intervento finalizzato alla sua valorizzazione e conservazione.

Parallelamente si sta intervenendo sul canale "River", con opere finalizzate a risolvere le criticità legate al deflusso delle acque attraverso il ripristino della corretta pendenza. I lavori sono eseguiti con particolare attenzione alla tutela delle alberature esistenti e prevedono anche il recupero delle cordolature delle aiuole e delle delimitazioni del canale, utilizzando i materiali originali.

“Nei mesi scorsi il nostro Comune si è aggiudicato un importante finanziamento regionale dedicato allo sviluppo dell'economia urbana, alla qualificazione e all'innovazione della rete commerciale e dei servizi - commenta l’amministrazione comunale - e questi interventi, puntuali e costanti, consentono di mantenere il centro storico curato, funzionale, attrattivo e accessibile. Il centro di San Giovanni in Marignano è un luogo molto vissuto dalla comunità, dalle attività economiche e dai tanti visitatori che lo scelgono durante tutto l'anno. Siamo consapevoli che alcuni lavori possano comportare qualche disagio temporaneo, ma si tratta di opere necessarie per continuare a migliorare la qualità degli spazi pubblici e l'accoglienza del nostro borgo”.