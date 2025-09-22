San Giovanni in Marignano: rotatorie più belle e curate, aperta la sponsorizzazione del verde pubblico

Proposte fino al 31 dicembre per adottare e valorizzare le aree verdi comunali

Il Comune di San Giovanni in Marignano rilancia l’iniziativa dedicata alla cura e all’abbellimento delle rotatorie, delle piccole aree verdi e delle fioriere tramite contratti di sponsorizzazione pubblico–privata.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2025, ore 13.00, per presentare progetti che includano manutenzione, arredo urbano e, se desiderato, opere artistiche o decorative.

Gli sponsor, a fronte della copertura totale dei costi di progettazione e gestione, potranno promuovere la propria immagine attraverso cartelli identificativi nel rispetto del Codice della strada. Le aree interessate sono 15 rotatorie comunali e 5 lungo la SP17, gestite dal Comune grazie a un accordo con la Provincia.

Il modulo per partecipare è disponibile sul sito istituzionale www.marignano.net