San Giovanni in Marignano sostiene la proposta di Confesercenti per il commercio di vicinato

L’iniziativa “Il battito della Città” punta a introdurre agevolazioni fiscali, semplificazioni e fondi per la rigenerazione urbana

La proposta di legge di iniziativa popolare “Il battito della Città”, promossa da Confesercenti per introdurre nuovi strumenti di tutela e sostegno al commercio di vicinato, è stata presentata all’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano, che ha deciso di sostenere le finalità. L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo del commercio di prossimità attraverso una serie di strumenti concreti. Al centro della proposta ci sono le ZESpro, Zone Economiche Speciali di prossimità, aree da individuare all’interno delle città nelle quali prevedere un regime fiscale agevolato per le attività commerciali. La proposta prevede inoltre interventi di semplificazione burocratica, l’istituzione di un fondo destinato alla rigenerazione urbana e commerciale e misure mirate a ridurre lo squilibrio competitivo tra il commercio tradizionale e i grandi operatori dell’online.

L’incontro con l’amministrazione di San Giovanni in Marignano è stato anche l’occasione per fare il punto sulla situazione del commercio locale e per presentare il nuovo presidente di Confesercenti San Giovanni in Marignano, Luca Migani, alla presenza del presidente di Confesercenti Rimini Fabrizio Vagnini e di Andrea Maioli, funzionario sindacale di Confesercenti Cattolica e San Giovanni in Marignano.

"Abbiamo accolto con piacere l'iniziativa di Confesercenti poiché volta a tutelare la rete del commercio di prossimità - commenta il Vicesindaco e assessore alle Attività produttive Nicola Gabellini -, il nostro Comune è attento a questo tema e recentemente abbiamo commissionato una mappatura degli esercizi commerciali nell'ambito del progetto regionale sugli hub Urbani. Questa mappatura ha rilevato che il tessuto commerciale di San Giovanni è in salute: poche vetrine vuote e un buon ricambio nelle attività. Non bisogna però adagiarsi su questi risultati: la crisi del commercio è sistemica ed è necessario mettere in campo iniziative per aiutare gli imprenditori e imprenditrici nella gestione delle proprie attività. Per questo motivo abbiamo deciso di sostenere la legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti. È infatti necessario creare dei meccanismi di compensazione tra i colossi del web che godono di grandi economie di scala e sistemi fiscali agevolati e i negozi di vicinato, fondamentali presidi di socialità per le nostre città".

La presenza di Confesercenti a San Giovanni in Marignano si inserisce nel percorso di rafforzamento della rappresentanza associativa sul territorio e, in particolare, nell'attenzione alle esigenze delle imprese dell'entroterra. La proposta “Il battito della Città” intende infatti intervenire non soltanto a sostegno delle attività commerciali nei centri urbani, ma anche a tutela di quella rete di negozi, pubblici esercizi e servizi che nei piccoli comuni rappresenta un presidio economico e sociale fondamentale.

“Ringraziamo l'assessore per averci ricevuto e per sostenere l'iniziativa di Confesercenti insieme a tutta la sua giunta – dice il Presidente di Confesercenti Rimini, Fabrizio Vagnini -, San Giovanni in Marignano rappresenta un esempio virtuoso di una piccola cittadina ben amministrata e con una buona vivacità commerciale. Questa iniziativa serve anche a preservare questi piccoli centri. È inoltre importante sostenere le attività commerciali soprattutto nell'entroterra, in tutta la Valconca, in cui le attività commerciali hanno un ruolo di presidio e di fornitura di servizi. E più ci addentriamo nell'entroterra più il ruolo delle attività commerciali risulta fondamentale anche per combattere lo spopolamento. Siamo molto contenti di riscontrare un ottimo successo della nostra campagna sia tra cittadini e cittadine che tra la politica: l'obiettivo delle 50mila firme è vicino, e a quel punto la palla passerà al Parlamento che dovrà mettere a terra questo consenso popolare che stiamo riscontrando”.

La raccolta firme proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di raggiungere la soglia delle 50mila sottoscrizioni, necessaria per portare la proposta di legge di iniziativa popolare all'esame del Parlamento. È possibile firmare sul sito confesercenti.it oppure negli uffici del Comune di San Giovanni in Marignano.



