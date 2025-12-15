San Giovanni in Marignano: successo per la tavola rotonda sulla filiera del grano

Esperti, nutrizionisti e rappresentanti istituzionali hanno discusso origini, sostenibilità e prospettive imprenditoriali

A San Giovanni in Marignano, nell’ambito della Fiera di Santa Lucia, si è svolta la partecipata tavola rotonda "Le vie del grano. Pane, storie e mani". L’incontro dedicato alla filiera del grano è stato organizzato da CNA Rimini e ProduciAmo Romagna e Comune di San Giovanni in Marignano, in collaborazione con la Pro Loco. L’appuntamento, molto partecipato e di grande interesse, ha dato vita ad uno spazio di dialogo e riflessione sui mondi del grano, delle farine e dei pani in un luogo storicamente riconosciuto come il Granaio dei Malatesta.





Esperti dei grani antichi, della nutrizione, della produzione, delle istituzioni locali ed europee, si sono confrontati rispetto alle origini ed il futuro dei prodotti della terra legati al territorio riminese attraverso testimonianze e spunti su cui lavorare anche in chiave imprenditoriale.





All’incontro, condotto da Maurizio Saggion direttore di ProduciAmo Romagna, hanno partecipato: Stefano Bonaccini membro del Parlamento Europeo Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Glauco Bianchi Presidente Dolciari e Panificatori CNA Emilia-Romagna, Pieralberto Marzocchi Agronomo - progetto A.R.G.A. (Associazione Recupero Grani Antichi Romagna), Carlo Battistini Presidente della Camera di Commercio della Romagna; Gracia Tabone e Diego Palazzini, nutrizionisti dello Studio di Nutrizione Umana. Ad aprire i lavori è stata Michela Bertuccioli, Sindaca del Comune di San Giovanni in Marignano, la chiusura è stata affidata all’Assessora al Turismo e Cultura Federica Cioppi.





Al termine dell’incontro i partecipanti hanno potuto degustare alcune produzioni locali di eccellenza sperimentando la qualità delle produzioni artigiani di valore quali pane, olio Evo e gelato.