San Giovanni in Marignano, tornano i giovedì in biblioteca per i più piccoli

Letture ad alta voce e laboratori creativi ogni settimana fino ad aprile

È ripartito il programma pomeridiano dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie a cura della Biblioteca comunale. Dopo il primo appuntamento d'apertura del 29 ottobre e il riuscito percorso formativo per adulti, Leggere per crescere, crescere per leggere - promosso dai volontari in collaborazione con Regno di Fuori APS e ancora in corso - proseguono gli attesi appuntamenti del ciclo Giovedì in Biblio.

La rassegna, a cadenza settimanale in programma in Biblioteca ogni giovedì dalle 17.00 alle 18.30 fino al 22 aprile 2027 negli spazi di via Roma 59 (piano primo), propone letture ad alta voce e mini laboratori creativi per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria. A guidare i piccoli lettori saranno le voci delle lettrici volontarie Barbara Zavagnini, Diana Saponara, Emanuela Radi, Natalina Colletta, Sabina Sarti e Virginia Spadoni, affiancate quest'anno da collaborazioni con APS Animalì, APS Bimbi per Natura e APS Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano.

L'appuntamento del 5 novembre: Racconti dall'Ucraina

Un incontro speciale è previsto per giovedì 5 novembre. L'appuntamento sarà curato dall’associazione People for Ukraine nell'ambito di Tales of EUkraine (TEUk), progetto culturale cofinanziato dal Programma Europa Creativa dell'Unione Europea nato per sostenere i bambini ucraini colpiti dalla guerra e costretti a vivere lontano dal proprio Paese. Coordinato in Italia da Dateci Le Ali - APS insieme alla rete NAU (Network Associazioni per l'Ucraina), il progetto porta in biblioteca libri bilingui per l'infanzia (ucraino/italiano) pensati come strumento di continuità linguistica, integrazione e ponte culturale tra comunità. Distribuiti gratuitamente, questi libri rappresentano uno strumento concreto di sostegno culturale, linguistico ed educativo. Attraverso la lettura e le storie, il progetto aiuta i bambini e le famiglie a mantenere un legame con la lingua e la cultura ucraine, favorendo al contempo l’inclusione nei contesti scolastici, sociali e comunitari dei Paesi di accoglienza. L'obiettivo non è soltanto distribuire libri, ma creare occasioni di incontro attraverso la lettura, sostenendo i bambini ucraini che vivono lontano dal proprio Paese e promuovendo il dialogo culturale con le comunità che li accolgono.

“La Biblioteca comunale è un luogo di incontro, crescita e condivisione, uno spazio vivo in cui la cultura diventa un’opportunità per tutta la comunità e per tutte le età - commenta l’assessora alla cultura Federica Cioppi. Con Giovedì in Biblio vogliamo continuare ad avvicinare i bambini alla lettura fin dai primi anni, stimolare la loro curiosità e offrire alle famiglie occasioni per vivere insieme esperienze educative e creative. Un percorso che nasce grazie all’impegno e alla passione delle nostre volontarie e alla preziosa collaborazione delle associazioni del territorio, che ringrazio di cuore. In questo programma si inserisce in modo particolarmente significativo l’appuntamento dedicato all’Ucraina: anche la lettura può costruire ponti tra culture diverse e la biblioteca deve essere, prima di tutto, un luogo in cui ciascuno possa sentirsi accolto e riconosciuto. È questo il valore più profondo di iniziative come questa: fare della cultura uno strumento di vicinanza, partecipazione e crescita comune”.

Il calendario degli appuntamenti del 2026

● 05 Novembre: Racconti dall'Ucraina – Lettura e mini laboratorio a cura di People for Ukraine (Progetto Tales of EUkraine)

● 12 Novembre: La gentilezza – Lettura e mini laboratorio con Diana

● 19 Novembre: I diritti dei Bambini – Lettura e mini laboratorio con Sabi e Babi

● 26 Novembre: Avvento – Lettura e mini laboratorio con Diana

● 03 Dicembre: Avvento – Lettura e mini laboratorio con Nati

● 10 Dicembre: Natale – Lettura e mini laboratorio con Sabi e Babi

Gli appuntamenti continuano poi anche nel 2027, ogni giovedì a partire dal 21/01.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con prenotazione consigliata a [email protected].