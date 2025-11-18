San Giovanni in Marignano, un mese di iniziative contro la violenza sulle donne

In questi giorni il Municipio sarà inoltre illuminato di arancione in occasione di Orange the World

A San Giovanni l’intero mese di novembre è dedicato ai temi della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre. Un ricco calendario di appuntamenti, già iniziato nelle settimane scorse, che propone momenti di formazione, letture, sensibilizzazione e approfondimento.

Domenica 9 novembre, nell’ambito del laboratorio Una stanza tutta per sé promosso dalla Provincia di Rimini, si è svolto l’incontro formativo L’inizio della ciclicità: un laboratorio condotto da Lorenza Urbinati per riscoprire il linguaggio del corpo e il suo ritmo naturale.

Giovedì 13 novembre hanno preso il via in biblioteca le letture per bambini, inaugurate da un appuntamento dedicato al tema della gentilezza. Lo stesso tema sarà al centro di un secondo incontro previsto in settimana per gli alunni della scuola primaria.

Giovedì 20 novembre, dalle 9 alle 13, è in programma un corso sul diritto antidiscriminatorio promosso dalla Consigliera provinciale di parità. L’iniziativa è rivolta ai dipendenti comunali ma aperta anche a tutti gli interessati.

In questi giorni, inoltre, il Municipio sarà illuminato di arancione in occasione di Orange the World, la campagna internazionale promossa dalle Nazioni Unite che si svolge ogni anno dal 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) al 10 dicembre (Giornata dei diritti umani), con lo scopo di sensibilizzare ed eliminare ogni forma di violenza di genere, utilizzando il colore arancione come simbolo di un futuro libero dalla violenza.

Nella giornata del 25 novembre, in sala del Consiglio comunale alle 20.30, è prevista la riunione della Consulta per l’inclusione, i diritti e le pari opportunità che, per l'occasione, sarà aperta anche alla cittadinanza e alle associazioni del territorio interessate a partecipare e contribuire al confronto.

Infine, la biblioteca comunale ha selezionato una serie di testi dedicati al tema della parità, del rispetto e della prevenzione della violenza, a disposizione degli utenti e consultabili per tutto il mese.