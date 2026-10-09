San Giovanni in Marignano, una giornata per imparare le manovre salvavita

Domenica 18 ottobre, all’Arena Spettacoli, dimostrazioni pratiche gratuite della Croce Rossa su arresto cardiaco e disostruzione delle vie aeree, negli adulti e nei bambini

Sapere come intervenire tempestivamente di fronte a un'emergenza o a un soffocamento da corpo estraneo può fare la differenza e salvare una vita.

Con questo importante obiettivo, domenica 18 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, l’Arena Spettacoli di Largo Fosso del Pallone a San Giovanni in Marignano ospiterà una giornata aperta a tutta la cittadinanza dedicata alla campagna di sensibilizzazione per le manovre salvavita e la disostruzione.

L'evento è organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Cattolica e Morciano di Romagna, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano.

Durante l'intera giornata, i volontari e gli istruttori CRI saranno a disposizione di adulti, famiglie e anche bambini, genitori, insegnanti e di tutti gli interessati per illustrare, attraverso dimostrazioni pratiche e momenti informativi, le corrette manovre da eseguire in caso di arresto cardiaco o ostruzione delle vie aeree, sia negli adulti che nei bambini.

Un'occasione preziosa per acquisire consapevolezza, superare la paura dell'intervento e imparare gesti semplici ma fondamentali per la sicurezza di tutta la comunità.