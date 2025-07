San Giovanni in Marignano, via allo studio per ampliare il polo produttivo

Approvata una variazione di bilancio per affidare l’incarico tecnico: obiettivo, una crescita sostenibile e pianificata dell’area tra via Casino Albini e via Tavollo

È stata approvata nel Consiglio Comunale di mercoledì 25 giugno una variazione di bilancio prevista per affidare un incarico finalizzato alla redazione di una documento tecnico di indirizzo che individui i criteri di ampliamento del polo logistico produttivo di San Giovanni in Marignano.

L’amministrazione comunale ha deciso di procedere in questa direzione in considerazione delle numerose richieste da parte di aziende e imprese, per rispondere in maniera coerente, definita e integrata ad esigenze di crescita che non possono che arricchire il territorio, favorendo lo sviluppo economico, la creazione di nuove opportunità occupazionali e una pianificazione più efficiente degli spazi produttivi.

In attesa dell’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, il documento avrà come compito il coordinamento dei procedimenti unici previsti dall’articolo 53 della Legge regionale 24/2017, utilizzabili per l’approvazione di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo regionale o locale, o relativi alla trasformazione di insediamenti imprenditoriali, comportanti la localizzazione di opere non previste dal PUG o da accordi operativi, o in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale.

In particolare, il documento tecnico dovrà prendere in considerazione come area di intervento quella adiacente alla zona artigianale (tra via Casino Albini e via Tavollo), già individuata nel 2004 nell’accordo di programma con la Provincia di Rimini e il Comune di Cattolica come naturale espansione dell’area produttiva.

Per evitare insediamenti disorganici o non funzionali, sarà quindi approvato un documento di indirizzo che fornisca una visione d’insieme dell’area, attraverso un incarico da affidare a una figura professionale specializzata, con il supporto di un legale.

La relazione, oltre all’analisi del contesto, agli elementi strategici e alle modalità attraverso cui procedere nel valutare le proposte, dovrà prevedere anche elementi riferibili all’accessibilità e alla mobilità, alla valutazione ambientale e agli spazi pubblici, alla qualità urbana e alle infrastrutture in generale.

Con questo passaggio fondamentale l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e organizzato, capace di valorizzare le potenzialità produttive del polo logistico di San Giovanni in Marignano, nel rispetto delle esigenze delle imprese e dell’intero territorio.