San Giovanni in Marignano, via libera al bilancio: "Sostenibilità la parola chiave"

Nel corso dell’anno sono stati realizzati investimenti per oltre 1,46 milioni di euro, senza ricorrere a nuovi mutui

È stato approvato, dal consiglio comunale di San Giovanni in Marignano, il rendiconto della gestione 2025. "Al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione si attesta a 4.249.167 euro - commenta l’assessora al bilancio Francesca Pieraccini - evidenziando una gestione capace di mantenere l’equilibrio dei conti e di generare risorse utili sia per gli investimenti sia per la riduzione del debito. Nel corso dell’anno sono stati realizzati investimenti per oltre 1,46 milioni di euro, senza ricorrere a nuovi mutui, mentre la spesa corrente ha raggiunto i 7 milioni di euro, registrando un aumento legato in particolare al rincaro dei costi energetici e all’inflazione sui servizi”.

Le entrate tributarie si mantengono sostanzialmente stabili, mentre le entrate extra tributarie superano i 2,3 milioni di euro. Sul fronte della spesa, una quota rilevante è rappresentata dalle cosiddette spese rigide – personale, imposte e interessi – che incidono per circa il 35% sulla spesa corrente.

“In questo contesto, l’amministrazione ha mantenuto alta l’attenzione sui servizi alla persona e alla comunità - prosegue la Pieraccini - garantendo interventi a sostegno delle famiglie, degli anziani, della conciliazione vita-lavoro, Risorse importanti sono state destinate all’istruzione, al sostegno agli alunni con disabilità, ai servizi per l’infanzia, così come alla manutenzione del territorio, dalla viabilità alle aree verdi, avendo investito su questo capitolo oltre 800.000 euro”.

Il risultato di amministrazione si articola in diverse componenti, tra cui una parte accantonata per fondi prudenziali, una quota vincolata e una parte destinata agli investimenti. L’avanzo libero, pari a oltre 900mila euro, è immediatamente utilizzabile grazie all’assenza di situazioni di squilibrio finanziario. Prosegue parallelamente il percorso di riduzione dell’indebitamento, che al 31 dicembre 2025 scende a circa 13,37 milioni di euro, senza nuovi mutui contratti nell’anno.

“Insieme al rendiconto è stata approvata la variazione di bilancio - aggiunge l’assessora - che permette di rendere disponibili oltre 2 milioni di euro di avanzo, da destinare a una serie di interventi concreti sul territorio. Le risorse saranno impiegate per la manutenzione degli edifici comunali, a partire dalle scuole, alla cura del verde pubblico, oltre che ad iniziative dedicate al sostegno del tessuto economico e sociale della comunità”.

In particolare, nell’ambito della riqualificazione urbana e dei lavori pubblici, si evidenziano gli interventi sull’area mercatale e nel centro storico, il completamento del restauro della chiesa di Santa Lucia, la messa in sicurezza della Sp58, la riqualificazione del Parco dei Tigli.

“Con la variazione di bilancio si è fatta scelta strategica particolarmente significativa: l’estinzione anticipata di un mutuo di importo pari a 216.000 euro con tasso superiore al 4%, che comporterà un risparmio annuo nella parte corrente del bilancio, un intervento che consentirà di liberare risorse correnti future da investire in servizi ai cittadini. Nel complesso, il rendiconto 2025 restituisce l’immagine di un ente in grado di affrontare un contesto economico complesso senza rinunciare alla qualità dei servizi e agli investimenti - conclude la Pieraccini. A fronte di entrate stabili e di una spesa in crescita, l’amministrazione ha scelto una linea improntata alla responsabilità e alla sostenibilità, puntando sulla riduzione del debito e su una programmazione attenta delle risorse. Il risultato è un bilancio sano, capace non solo di garantire stabilità, ma anche di sostenere lo sviluppo e migliorare la qualità della vita dei cittadini. In un quadro di crescente incertezza e di progressiva riduzione dei trasferimenti statali, l’impegno resta quello di coniugare rigore finanziario e capacità di investimento, continuando a realizzare opere pubbliche e a mantenere elevati i servizi per la comunità”.