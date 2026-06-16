San Giovanni in Marignano, via libera alla variazione di bilancio: scuola, innovazione e turismo al centro

Ok del Consiglio comunale a una serie di interventi strategici

Il Consiglio Comunale del 12 giugno scorso ha approvato la variazione di bilancio che pone le basi per una serie di progetti strategici per il territorio di San Giovanni in Marignano, dalla realizzazione della nuova scuola innovativa agli investimenti per l’innovazione amministrativa, fino alla promozione turistica.

Tra gli interventi più significativi figura la modifica al Piano delle alienazioni, che consente di compiere un decisivo passo avanti verso la realizzazione della nuova scuola. È infatti pervenuta l’offerta ufficiale dell’INAIL per l’acquisto dell’area destinata ad ospitare il nuovo edificio scolastico, nell’ambito del programma “Scuole Innovative”, previsto dalla riforma “La Buona Scuola” (Legge 107/2015).

“L’INAIL ha formulato un’offerta pari a 464.470 euro per l’acquisizione dell’area sulla quale realizzerà il nuovo plesso scolastico attraverso i propri fondi immobiliari - commenta l’assessora al bilancio Francesca Pieraccini - e, come previsto dal bando nazionale, finanzierà interamente l’intervento investendo per la nostra nuova scuola oltre 9 milioni di euro. Le risorse derivanti dalla vendita dell’area saranno immediatamente reinvestite dall’amministrazione comunale per l’adeguamento dell’attuale scuola primaria, che in futuro sarà destinata ad ospitare la scuola secondaria di primo grado”.

La variazione di bilancio recepisce anche la costituzione del diritto di superficie per 25 anni - approvato nella stessa seduta - in favore della società Cellnex Italia S.p.A. sull’area di via Rimembranze, dove è già presente una stazione radio base per telecomunicazioni. L’operazione, del valore di 149.000 euro oltre alle spese tecniche, notarili e di registrazione, consente al Comune di acquisire una risorsa economica certa e immediata, evitando le incertezze legate all’eventuale mancato rinnovo del contratto in essere e alle evoluzioni normative del settore.

I proventi derivanti da tale accordo saranno destinati a un importante progetto di digitalizzazione dell’archivio urbanistico comunale. Si tratta di un intervento particolarmente significativo, per un importo di 134.000 euro, che permetterà di trasformare in formato digitale l’ingente patrimonio documentale di pratiche edilizie e urbanistiche accumulato negli anni in formato cartaceo, semplificando e velocizzando le procedure di accesso agli atti da parte di cittadini e professionisti e migliorando complessivamente l’efficienza dei servizi.

“Sul fronte delle entrate - prosegue la Pieraccini - la variazione recepisce inoltre un incremento di 60.000 euro delle risorse derivanti dal recupero dell’evasione IMU, risultato ottenuto grazie al costante lavoro degli uffici comunali volto a garantire maggiore equità fiscale.

Una parte della variazione è stata inoltre dedicata al lavoro svolto in questi anni sul posizionamento strategico del nostro Comune: la sua vocazione turistica e l’attività di valorizzazione e promozione, ha trovato un importante riconoscimento sia nel sostegno economico di Destinazione Romagna, sia nella crescita di partnership e sponsorizzazioni per oltre 20.000 euro destinate ad arricchire la proposta de La Notte delle Streghe, una rete di realtà e aziende di valore che ha scelto di credere nel nostro progetto ed affiancarci nel farlo crescere ulteriormente”.

Infine, è stato potenziato di 12.000 euro il capitolo di spesa dedicato alla promozione turistica e culturale del territorio, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il brand “Il Granaio dei Malatesta”. Le nuove risorse consentiranno la realizzazione strumenti di promozione e nuove azioni di comunicazione e valorizzazione della destinazione.

“La variazione di bilancio – conclude la Pieraccini - consente di trasformare importanti opportunità in investimenti concreti per il futuro della comunità. Scuola, innovazione, cultura e turismo sono ambiti strategici sui quali continuiamo a investire con una visione di lungo periodo, finalizzata a migliorare i servizi, valorizzare il territorio e sostenere la crescita di San Giovanni in Marignano”.