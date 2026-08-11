San Giovanni, oltre un milione di euro per la sicurezza stradale

Dalla Regione arrivano i fondi per due interventi sulla viabilità: una nuova rotatoria e l’illuminazione di quelle già esistenti

Oltre un milione di euro per migliorare la sicurezza sulle strade di San Giovanni in Marignano. La Regione Emilia-Romagna ha approvato il finanziamento di due interventi sulla viabilità provinciale attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per un investimento complessivo superiore a 1,1 milioni di euro. Il primo riguarda la messa in sicurezza dell’incrocio tra la SP58 e via Cassandro, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria. L’opera avrà un costo complessivo di 740mila euro, di cui oltre 713mila finanziati con risorse FSC e la parte restante attraverso un cofinanziamento provinciale. Il cantiere è previsto nel 2027.

Il secondo intervento interesserà invece la SP17 "Saludecese Variante", con la realizzazione dell’illuminazione delle rotatorie presenti lungo l’arteria. In questo caso l’investimento ammonta a 400mila euro, con oltre 374mila euro messi a disposizione dalla Regione. I lavori sono programmati già nel corso del 2026. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e la visibilità, soprattutto nei punti considerati più delicati della rete viaria e nelle ore serali e notturne.

"L’assegnazione di queste risorse rappresenta un risultato molto importante per il nostro territorio", commenta l’assessore ai Lavori pubblici Leonardo Mariani, sottolineando come la nuova rotatoria sulla SP58 risponda a "un’esigenza di sicurezza attesa da tempo". Soddisfatta anche la sindaca Michela Bertuccioli, che evidenzia il ruolo della collaborazione tra Comune, Provincia di Rimini e Regione Emilia-Romagna: "Il lavoro congiunto tra enti può tradursi in investimenti importanti e in opere attese dal territorio".