San Giovanni, otto incontri in biblioteca per raccontare la storia e l'identità del territorio

Dal 17 novembre torna "Trame locali", la rassegna che attraversa storia, scienza, narrativa e tradizioni popolari. Il calendario proseguirà fino a marzo 2027 con autori, studiosi e divulgatori.

Dalla storia dei prigionieri nei campi alleati sulla costa romagnola alla Rimini immaginata nel futuro, passando per le erbe spontanee, le donne del Rinascimento e le tradizioni legate a San Giovanni Battista. La Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano prepara la seconda edizione di "Trame locali. Storie e pagine del territorio", una rassegna che da novembre 2026 a marzo 2027 proporrà otto incontri con autori, studiosi e divulgatori.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 17 novembre alle 18 con Piero Paolucci e il volume "Della vita e degli scritti di Alessandro Serpieri delle Scuole Pie". L'incontro sarà dedicato alla figura di padre Alessandro Serpieri, scienziato e protagonista della cultura del suo tempo. Il libro ripropone l'opera di Giovanni Giovannozzi del 1887, arricchita da nuove presentazioni e da un catalogo aggiornato degli scritti.

Martedì 1° dicembre toccherà a Niccolò Tonelli, che presenterà "Pacific Rimini", una storia a fumetti ambientata in una città del futuro minacciata da misteriose creature marine e difesa da un gigantesco robot. A moderare sarà Luisina Ilardo. Il 15 dicembre il giornalista e scrittore Maurizio Ceccarini porterà invece in biblioteca "L'estate cattiva. Rimini 1989", romanzo ambientato in una Riviera alle prese con l'emergenza mucillagini e una stagione turistica difficile, tra vicende familiari, discoteche e inquietudini giovanili. L'incontro sarà moderato da Tommaso Panozzo.

Dopo la pausa natalizia, il calendario riprenderà martedì 26 gennaio con lo storico Alessandro Agnoletti e "Enklave Rimini-Bellaria. Storia e storie di 150.000 prigionieri nei campi di concentramento alleati sulla costa romagnola (1945-1947)". Il libro ricostruisce una pagina poco conosciuta del dopoguerra, quella dei campi di internamento alleati lungo la costa e dei rapporti tra i prigionieri e la popolazione civile.

Martedì 9 febbraio sarà la volta di Fabio Fiori, scrittore, viaggiatore e naturalista, con "Beata l'erba fresca. Cammini e storie in giro per l'Italia", un viaggio tra erbe spontanee, paesaggi e tradizioni gastronomiche. Il 23 febbraio Viola Bonaspina presenterà "Herbarium noctis. La lavanda nella notte di San Giovanni. Ricette per la trasformazione", dedicato agli usi della lavanda e alle conoscenze legate alle piante.

A marzo la rassegna si sposterà tra storia delle donne e tradizioni popolari. Martedì 9 Rossana Conte presenterà "È il Rinascimento, ragazze!", un percorso tra poetesse, pittrici, filosofe, musiciste e altre figure femminili vissute tra Quattrocento e Cinquecento, spesso rimaste ai margini della storiografia. La chiusura, martedì 23 marzo, sarà affidata a Mirella Bonora con "Il precursore. San Giovanni Battista a Ferrara e nelle usanze del solstizio d'estate", un saggio che attraversa la storia del culto del Battista, le reliquie, i luoghi di devozione e i riti popolari legati al solstizio. Tutti gli incontri inizieranno alle 18 alla Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano, in via Roma 59. L'ingresso è libero.