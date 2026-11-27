San Giovanni, torna la Fiera di Santa Lucia: due giorni tra tradizioni, mercatini e spettacoli

Il 12 e 13 dicembre il borgo celebra la 961ª edizione. In programma il Villaggio degli Elfi, la mostra di mezzi agricoli, musica e appuntamenti dedicati alla storia del Granaio dei Malatesta

Il centro storico di San Giovanni in Marignano si prepara a vestirsi di Natale per la Fiera di Santa Lucia, in programma sabato 12 e domenica 13 dicembre. La manifestazione raggiunge la sua 961ª edizione e torna a raccontare la storia del borgo, legata alla devozione per la Santa e alla tradizione agricola del Granaio dei Malatesta. Il tema scelto per quest’anno è “La luce della comunità. Terra, tradizioni e futuro nel cuore del Granaio dei Malatesta”, un filo che unisce la ricorrenza religiosa, la vocazione agricola e il ruolo delle persone che animano il paese.

Per tutto il fine settimana le vie del centro ospiteranno mercatini, banchi di dolciumi, prodotti della tradizione e artigianato, con idee regalo per le feste. Tornerà anche l’esposizione di trattori, macchine agricole e auto d’epoca, arrivata alla terza edizione, dedicata alla storia rurale e produttiva del territorio.

Piazza Silvagni sarà il punto di riferimento per le famiglie, con il Villaggio degli Elfi di Natale curato da APS Pro Loco e Regno di Fuori APS. Dalle 14.30, nelle due giornate, la Casa di Babbo Natale e il suo Ufficio Postale accoglieranno bambini e genitori con giochi, racconti e laboratori: si potranno preparare biscotti, decorazioni e pon pon, provare gli intrecci e fare un giro con i pony del Centro Ippico Marignano. Chi lascerà la letterina con il proprio indirizzo potrà ricevere una risposta direttamente da Babbo Natale.

Sempre in piazza Silvagni sarà protagonista “La lucina di James”, progetto che coinvolge i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale e della Scuola Paritaria Maestre Pie dell’Addolorata, insieme ai nonni della Casa Residenza Anziani, nella realizzazione degli addobbi dell’albero di Natale. Ci sarà spazio anche per il Villaggio delle Associazioni, a cura di Davide Pacassoni ODV e Scout Agesci San Giovanni 1.

Sabato 12 dicembre, alle 15.30, alla Casa della Cultura si terrà la seconda edizione della tavola rotonda “Le Vie del Grano”, dedicata quest’anno al tema “Il futuro della terra è un tempo giovane”. In collaborazione con CNA e ProduciAmo Romagna, l’incontro affronterà il ruolo di agricoltori e artigiani oggi, tra cambiamenti climatici, nuove competenze e prospettive per le giovani generazioni. La sera, alle 21, il Teatro A. Massari ospiterà la commedia dialettale “Ho avu’ un ics” della Compagnia La Carovana, a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica 13 dicembre spazio alle celebrazioni per Santa Lucia: alle 9 nella chiesa dedicata alla patrona sarà celebrata la messa con il Chorus Marignanensis diretto da Giuliana Capellini; alle 11.15 appuntamento nella chiesa di San Pietro con il coro parrocchiale. Alle 17, sempre a San Pietro, è in programma il concerto di Natale del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano. Alla stessa ora, alla Casa della Cultura, i più piccoli potranno assistere allo spettacolo di burattini “Il Natale delle teste di legno” della compagnia I Burattini di Flavio.

La chiesa di Santa Lucia resterà aperta per le visite e sarà possibile lasciare un pensiero nella cassetta delle lettere dedicata alla Santa. Dalle 15.30, inoltre, il maestro Roberto Torriani suonerà il settecentesco organo della chiesa.

La Fiera sarà preceduta da altri appuntamenti: il 3 e il 10 dicembre alle 17 la biblioteca comunale propone “Natale in biblioteca”, con letture e mini laboratori per bambini; sabato 5 dicembre alle 21 il Teatro A. Massari ospita il “Miles gloriosus” di Plauto, diretto da Cristiano Roccamo e prodotto dal Teatro Europeo Plautino. Venerdì 11 dicembre, alle 20.45, nella chiesa di Santa Maria in Pietrafitta sarà presentato il nuovo portale della chiesa, con un intervento del biblista don Marco Di Giorgio.