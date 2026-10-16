San Giovanni, tre incontri tra biodiversità e inclusione

Dal 23 ottobre al 27 novembre il Centro Studi Naturalistici Valconca ospita un ciclo di conferenze gratuite su specie invasive, animali a rischio e caratteristiche di rettili e uccelli

Dalle specie aliene invasive alla tutela degli animali a rischio, fino alle caratteristiche di rettili e uccelli. A San Giovanni in Marignano la biodiversità diventa occasione per parlare di ambiente, conoscenza scientifica e valore delle differenze. Da venerdì 23 ottobre prende il via un ciclo di tre incontri divulgativi nell'ambito del progetto D.O.V.E. dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, realizzato in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici Valconca e con il patrocinio del Comune.

Il progetto, il cui nome sta per Diversità, Osservazione, Valore, Educazione, mette in relazione la ricchezza degli ecosistemi con quella delle persone e delle comunità, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e una cultura dell'inclusione. L'iniziativa coinvolge i dipartimenti di Scienze biomolecolari e di Studi umanistici dell'ateneo urbinate. Il primo appuntamento è in programma venerdì 23 ottobre con "Specie aliene invasive: come arrivano, perché si diffondono e quali conseguenze hanno sul territorio". Il biologo e divulgatore scientifico Cristian Gori illustrerà le modalità con cui queste specie raggiungono nuovi ambienti, i fattori che ne favoriscono la diffusione e gli effetti sugli ecosistemi locali. La serata sarà preceduta dalla presentazione del progetto D.O.V.E. a cura di Eleonora Grassi e Federica Semprucci dell'Università di Urbino.

Venerdì 13 novembre si parlerà invece di specie a rischio con l'incontro "Specie in pericolo: il fratino e la tartaruga palustre europea, due storie di conservazione". Al centro saranno le minacce che interessano i due animali e le azioni necessarie per proteggere le specie e gli ambienti da cui dipende la loro sopravvivenza. Il ciclo si concluderà venerdì 27 novembre con "Dai rettili agli uccelli". Andrea Barogi, biologo ed erpetofilo, e Ruggero Ventimiglia, falconiere ed erpetofilo, accompagneranno il pubblico alla scoperta delle caratteristiche e dei comportamenti di questi animali, attraverso le rispettive competenze ed esperienze. Tutti gli incontri inizieranno alle 21 nella sala del Consiglio comunale, in via Roma 59. L'ingresso è libero.