San Giovanni, una serata per conoscere i servizi di sostegno a cittadini e famiglie

Martedì 1° dicembre alla Casa della Cultura saranno presentati sportelli, progetti e opportunità gratuite attive sul territorio. In programma anche la presentazione della Carta dei servizi alla persona.

Orientarsi tra i servizi disponibili, sapere a chi rivolgersi e conoscere le opportunità gratuite presenti sul territorio. A San Giovanni in Marignano una serata sarà dedicata alla rete di sostegno per cittadini e famiglie, con la presentazione di sportelli e progetti che accompagnano le persone in diverse fasi della vita.

L’incontro “Una comunità che si prende cura” è in programma martedì 1° dicembre alle 20.45 alla Casa della Cultura, in piazza Silvagni 24. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale insieme alla Consulta per l’Inclusione, i Diritti e le Pari Opportunità, alla cooperativa Il Gesto, all’Ausl e alla Caritas parrocchiale. Durante la serata verranno presentati i servizi gratuiti attivi sul territorio, dal supporto per l’assistenza domiciliare alla facilitazione nell’utilizzo degli strumenti digitali. Spazio anche ai servizi per la popolazione anziana, al sostegno psicologico e alla salute di prossimità.

La cooperativa sociale Il Gesto illustrerà gli sportelli Assistenti familiari e Facilitazione digitale. Il primo offre orientamento nella ricerca di assistenza a domicilio, mentre il secondo aiuta chi incontra difficoltà nell’utilizzo dei servizi online e degli strumenti digitali.

Saranno presentati anche le Stazioni di Posta e il progetto Housing First, i progetti per la terza età, lo psicologo di quartiere, l’infermiere di famiglia e comunità e le attività degli sportelli Antiviolenza, Informa immigrati e Centro Alzheimer. Guido Biagini di AUSER Rimini farà il punto sull’attività svolta nell’ultimo anno per la terza età e sulle modalità di accesso ai servizi. Daniela Calasso della cooperativa Paradura presenterà lo psicologo di quartiere, mentre Samuele Ortensi dell’Ausl Romagna illustrerà il lavoro dell’infermiere di famiglia e comunità e i risultati dei primi due anni di attività.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata la Carta dei servizi alla persona del Comune di San Giovanni in Marignano, un depliant che raccoglie le informazioni sui servizi sociali e sugli sportelli disponibili. Uno strumento pensato per aiutare i cittadini a individuare le opportunità e capire a chi rivolgersi in caso di bisogno. «Qui a San Giovanni c’è un patrimonio di servizi, attenzioni e opportunità che opera quotidianamente e merita di essere conosciuto», commenta la sindaca Michela Bertuccioli. «Questa serata nasce proprio dal desiderio di raccontare e condividere questa ricchezza: far conoscere le tante opportunità esistenti, spiegare come accedervi e dare visibilità al lavoro prezioso di tutti i soggetti che contribuiscono a realizzarle».