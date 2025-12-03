San Giuliano al buio: cittadini in ansia per blackout dell’illuminazione

A segnalarlo il Coordinatore Comunale di Fratelli d'Italia Claudio Mazzarino

Da diverse sere, alcune zone di San Giuliano, tra Viale Matteotti e il parco adiacente tra via Madonna della Scala e lo stesso viale, sono completamente al buio. La segnalazione arriva da Claudio Mazzarino, Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia a Rimini, che denuncia il rischio per automobilisti e pedoni costretti a muoversi senza illuminazione e sicurezza.

I residenti, preoccupati per la propria incolumità, hanno contattato direttamente Mazzarino per evidenziare il problema. Al momento, non risulta alcuna comunicazione ufficiale né da parte di Anthea S.r.l., la società incaricata della gestione della pubblica illuminazione, né dal Comune di Rimini, lasciando la cittadinanza nell’incertezza.

«Al Borgo, in via Padella, l’illuminazione è stata ripristinata rapidamente. Perché a San Giuliano si continua a rimanere al buio?», si chiede Mazzarino, che sollecita il Comune e Anthea a intervenire immediatamente per ripristinare la luce e garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Fratelli d’Italia chiede spiegazioni sulle cause del blackout e sui tempi previsti per il ritorno dell’illuminazione pubblica nella zona.