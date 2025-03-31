San Giuliano Mare: il Clean Up raccoglie 95 kg di rifiuti dalla spiaggia

Oltre 30 volontari hanno ripulito la spiaggia, tra loro anche bambini entusiasti di aiutare l’ambiente

Domenica mattina, sulla spiaggia di San Giuliano Mare a Rimini, si è svolto il Clean Up organizzato dall’associazione di promozione sociale Be Kind To, in collaborazione con Futuro Verde APS, Fondazione Cetacea e Rimini Smoke Box.

L’evento ha coinvolto oltre 30 partecipanti, che insieme hanno contribuito a rimuovere ben 95 kg di rifiuti dall’ambiente, tra cui un pneumatico recuperato direttamente in mare da tre “eroine gentili”.

“È stata una mattinata fantastica”, racconta Alessandra Giovagnoli, socia fondatrice di Be Kind To, “soprattutto per i più piccoli, che hanno imparato quanto sia importante rispettare l’ambiente.”

Il piccolo Vittorio, 4 anni, ha raccolto pezzi di polistirolo perché “fanno male ai pesci”, mentre suo fratello Carlo, 6 anni, ha detto spontaneamente: “Riciclare vuol dire fare cose belle, come fare una barchetta.”

Be Kind To nasce proprio per diffondere atteggiamenti positivi e sensibilizzare sull’importanza della gentilezza, non solo verso le persone, ma anche nei confronti della natura.

“Grazie di cuore a tutti i partecipanti e alle associazioni che hanno collaborato con noi”