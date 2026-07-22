San Leo, arrestato 25enne: in casa droga e materiale per il confezionamento delle dosi

Operazione dei Carabinieri con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Rimini

Un 25enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, con il supporto di un’unità cinofila della Polizia Locale di Rimini, con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è nato da un’attività investigativa condotta dai militari della Stazione Carabinieri di San Leo, che hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare del giovane.

Durante i controlli sono stati rinvenuti e sequestrati 5 grammi di hashish, 15 dosi di ketamina, tre fiale del farmaco “Gonasi”, oltre a due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti il 25enne è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato trasferito alla Casa Circondariale locale in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.