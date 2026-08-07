San Leo: arte e magia tornano a dominare il centro storico con AlchimiAlchimie

Il 25 e il 26 agosto torna AlchimiAlchimie con un'edizione ancora più ricca

Il 25 e 26 agosto il centro storico di San Leo ospiterà la nuova edizione di AlchimiAlchimie, la manifestazione culturale che ogni estate trasforma uno dei borghi più belli d'Italia in un percorso immersivo tra spettacolo, arte, creatività e meraviglia.

Dopo il rinnovamento avviato nel 2025, l'edizione 2026 consolida l'identità della manifestazione con un programma ancora più ricco e articolato, capace di coinvolgere il pubblico di ogni età attraverso un linguaggio che unisce tradizione, arti performative e valorizzazione del territorio. Gli spettatori potranno cimentarsi con il tiro con l’arco o camminare lungo un percorso in cui ogni piazza, vicolo e scorcio del borgo diventerà parte integrante della narrazione: artisti distribuiti lungo il centro storico con performance di teatro, danza, musica, arti visive, spettacoli di fuoco, giocoleria con le sfere, installazioni e spettacoli itineranti. Tra i momenti più attesi tornano i grandi spettacoli piro-musicali firmati Fonti Pirotecnica, che quest'anno presenteranno due produzioni completamente differenti, una per ciascuna serata. Due spettacoli originali costruiti su grandi arie della musica italiana e internazionale, arricchiti da nuove soluzioni scenografiche e da innovazioni pirotecniche di eccellenza, pensate per valorizzare il profilo della Fortezza e offrire al pubblico due esperienze completamente diverse. Cresce anche il Mercatino Alchemico, con oltre 40 espositori selezionati tra artigianato artistico, creatività, produzioni originali e cartomanzia.

Tra le novità dell'edizione 2026 entra la collaborazione con Remarket, che porterà a San Leo espositori al vintage, ampliando ulteriormente la proposta della manifestazione. Fra le novità anche l’Alchimie Sunset, una esperienza firmata Marialti, la birra di Romagna, che accompagna il festival da una prospettiva diversa pensata per chi desidera prendersi una pausa dal ritmo degli spettacoli e vivere il tramonto su uno dei panorami più belli della Romagna.

Se il Belvedere si anima con copertine sull'erba e dj set al tramonto, il borgo resta ovviamente protagonista in ogni suo spazio. Le botteghe storiche e i negozi di San Leo resteranno aperti per tutta la durata dell'evento, mentre ristoranti, taverne e attività del centro proporranno menù dedicati ad AlchimiAlchimie, affiancati dal nuovo forno del borgo e da un'offerta gastronomica pensata per valorizzare i sapori del territorio. Piazza Dante sarà inoltre animata dalla collaborazione con Radio Gamma, che accompagnerà le due giornate con momenti di intrattenimento live, musica e animazione. Grande attenzione sarà riservata anche alle famiglie grazie alla nuova Area Kids, dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni, con laboratori, attività creative e proposte pensate per permettere anche ai più piccoli di vivere l'atmosfera della manifestazione. Per la stessa ragione la biglietteria avrà offerte speciali pensate alle famiglie.

"AlchimiAlchimie continua a crescere mantenendo salde le proprie radici. È una manifestazione che racconta San Leo attraverso la cultura, lo spettacolo e la capacità di fare rete tra istituzioni, associazioni, attività economiche e operatori del territorio. Ogni edizione aggiunge un tassello, senza perdere l'identità che l'ha resa l’appuntamento più atteso della nostra estate". Questo dichiara Leonardo Bindi, Sindaco di San Leo. Gli fanno eco gli organizzatori."Il lavoro svolto nel 2025 ci ha permesso di costruire basi solide. Quest'anno abbiamo scelto di investire sulla qualità dell'esperienza, ampliando il programma, rafforzando le collaborazioni e introducendo nuove proposte senza snaturare l'anima della manifestazione. L'obiettivo è far vivere San Leo in modo autentico, coinvolgendo il pubblico in ogni angolo del borgo."

AlchimiAlchimie è organizzata da San Marino Welcome, in partnership con Trends S.r.l. e Fonti Pirotecnica, con il patrocinio del Comune di San Leo e la collaborazione di San Leo 2000 e grazie al Patrocinio di Visit Emilia Romagna. L'apertura dell'evento sarà alle ore 16.00, l'inizio degli spettacoli alle ore 18.00 e la chiusura alle ore 24.00. Sarà possibile entrare alla Fortezza con il biglietto AlchimiAlchimie dalle ore 16.00 alle ore 18.00.