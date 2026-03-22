San Leo: auto con due figli piccoli a bordo si ribalta e finisce nel giardino di una casa

La vettura ha sbattuto contro la recinzione e si è poi ribaltata nel giardino

Momenti di concitazione alle 12 di oggi (domenica 22 marzo) a San Leo, in località Fontanelle. Una Fiat Punto, con a bordo una famiglia di origine straniera, formata da marito, moglie e due bimbi piccoli, si è ribaltata, finendo nel giardino di un'abitazione. Da una prima ricostruzione, alla guida dell'auto c'era la donna, che in un tratto in salita è finita in retromarcia contro la recinzione della casa, abbattendola: la vettura si è così ribaltata nel giardino dell'abitazione, i cui proprietari, allarmati dai rumori, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Tutti gli occupanti della Punto sono stati portati in ospedale al Bufalini di Cesena, per accertamenti, nessuno di loro preoccupa.