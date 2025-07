San Leo: ragazza incastrata sotto l'auto nella scarpata, salva per miracolo. Bel gesto di un Carabiniere

Momenti di paura per una 27enne. Un Carabiniere l'ha sostenuta durante le operazioni di soccorso

Auto si sfrena e la conducente, una ragazza, finisce nella scarpata e rimane incastrata sotto la vettura. È quanto successo oggi (sabato 21 giugno) a San Leo, in località Sant'Antimo.

La giovane fortunatamente non sembra aver subìto conseguenze dalla rocambolesca vicenda: la dinamica è ancora da ricostruire, ma l'auto, parcheggiata in un tratto in pendenza, si sarebbe "sfrenata" e la giovane avrebbe cercato di fermarla, finendo però nella scarpata e rimanendo incastrata sotto la vettura. Ad allertare i soccorsi è stato un vicino, sono così entrati in scena il personale della Croce Verde di Novafeltria, i Vigili del Fuoco con l'autogru e i Carabinieri. Proprio un brigadiere di San Leo ha dato sostegno alla giovane, tenendole la mano, in attesa che fosse liberata e affidata al personale medico, che ne ha disposto il trasporto in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena.