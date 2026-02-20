San Leo, il percoso partecipativo si conclude con una giornata dedicata alla Torre Civica

Domenica 22 febbraio, eventi, laboratori e visite guidate nel centro storico promossi dalla Cooperativa di Comunità Fer-Menti Leontine in collaborazione con il Comune e la Regione Emilia-Romagna

Si conclude domenica 22 febbraio 2026 il percorso partecipativo CI.VI.CÀ. con una giornata pubblica ricca di appuntamenti nel centro storico di San Leo.

Promosso dalla Cooperativa di Comunità Fer-Menti Leontine in collaborazione con il Comune di San Leo e realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Partecipazione (L.R. 15/2018), il progetto ha coinvolto partner territoriali quali Pro Loco San Leo, la Parrocchia di San Leo, La Chiocciola Casa del Nomade, Studio Jam, La Fraternità, Fattor Comune, cittadini, associazioni e operatori locali in una riflessione condivisa sul futuro della Torre Civica.



L’evento rappresenta l’avvio di una nuova fase di lavoro condiviso tra istituzioni e comunità per valorizzare la Torre come presidio culturale e civico, al termine del percorso CI.VI.CÀ. che da settembre 2025 a febbraio 2026 ha coinvolto circa 150 persone, che hanno preso parte ad incontri pubblici e momenti di confronto con stakeholder territoriali.



Attraverso questi appuntamenti è stata costruita una visione condivisa della Torre come presidio culturale e civico: un luogo capace di tenere insieme memoria, cultura, formazione e relazioni tra generazioni.

"Il ‘fare insieme’ è un elemento centrale nello stile della cooperativa Fer-menti Leontine. Per questo motivo abbiamo proposto un percorso partecipativo dove tutti hanno espresso la loro opinione: abbiamo raccolto idee e proposte che potranno contribuire a promuovere iniziative con l'obiettivo di una ricaduta positiva per il paese e i suoi abitanti" spiega Marco Angeloni, presidente della cooperativa di comunità che gestisce il Forno e la Bottega di San Leo.



“Abbiamo deciso come amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa di comunità di sviluppare questo percorso partecipativo come strumento di stimolo e dialogo per ascoltare i cittadini, coinvolgendoli all’interno di un processo legato a un bene pubblico e arrivare così a rispondere in modo ancor più efficace all’interesse della comunità” afferma Leonardo Bindi, sindaco di San Leo.



La giornata del 22 febbraio si aprirà alle ore 10:15 con una visita guidata alla Torre a cura dello storico dell’arte Alessandro Marchi (su prenotazione). Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, si terrà un laboratorio di ascolto e mappatura di comunità condotto dall’antropologa Alessia Martella, anch’esso su prenotazione.

Alle ore 17:00 è prevista la restituzione pubblica del percorso, seguita dalla presentazione del cortometraggio documentario “La Torre di San Leo - Voce di un Paese”, realizzato in collaborazione con Vere Films e diretto da Alessandro Riccardi. Il video raccoglie le testimonianze della comunità di San Leo e restituisce uno sguardo corale sul passato e sul futuro della Torre.

La giornata si concluderà alle ore 19:00 con un momento conviviale con dj set di Marco Simoni.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Info e prenotazioni: 3395035307 oppure [email protected]