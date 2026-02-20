Altarimini

San Leo, il percoso partecipativo si conclude con una giornata dedicata alla Torre Civica

Domenica 22 febbraio, eventi, laboratori e visite guidate nel centro storico promossi dalla Cooperativa di Comunità Fer-Menti Leontine in collaborazione con il Comune e la Regione Emilia-Romagna

20 febbraio 2026 10:57
San Leo
Cultura
Si conclude domenica 22 febbraio 2026 il percorso partecipativo CI.VI.. con una giornata pubblica ricca di appuntamenti nel centro storico di San Leo.

Promosso dalla Cooperativa di Comunità Fer-Menti Leontine in collaborazione con il Comune di San Leo e realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Partecipazione (L.R. 15/2018), il progetto ha coinvolto partner territoriali quali Pro Loco San Leo, la Parrocchia di San Leo, La Chiocciola Casa del Nomade, Studio Jam, La Fraternità, Fattor Comune, cittadini, associazioni e operatori locali in una riflessione condivisa sul futuro della Torre Civica.

L’evento rappresenta l’avvio di una nuova fase di lavoro condiviso tra istituzioni e comunità per valorizzare la Torre come presidio culturale e civico, al termine del percorso CI.VI.CÀ. che da settembre 2025 a febbraio 2026 ha coinvolto circa 150 persone, che hanno preso parte ad incontri pubblici e momenti di confronto con stakeholder territoriali.

Attraverso questi appuntamenti è stata costruita una visione condivisa della Torre come presidio culturale e civico: un luogo capace di tenere insieme memoria, cultura, formazione e relazioni tra generazioni.

"Il ‘fare insieme’ è un elemento centrale nello stile della cooperativa Fer-menti Leontine. Per questo motivo abbiamo proposto un percorso partecipativo dove tutti hanno espresso la loro opinione: abbiamo raccolto idee e proposte che potranno contribuire a promuovere iniziative con l'obiettivo di una ricaduta positiva per il paese e i suoi abitanti" spiega Marco Angeloni, presidente della cooperativa di comunità che gestisce il Forno e la Bottega di San Leo.

“Abbiamo deciso come amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa di comunità di sviluppare questo percorso partecipativo come strumento di stimolo e dialogo per ascoltare i cittadini, coinvolgendoli all’interno di un processo legato a un bene pubblico e arrivare così a rispondere in modo ancor più efficace all’interesse della comunità” afferma Leonardo Bindi, sindaco di San Leo.

La giornata del 22 febbraio si aprirà alle ore 10:15 con una visita guidata alla Torre a cura dello storico dell’arte Alessandro Marchi (su prenotazione). Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, si terrà un laboratorio di ascolto e mappatura di comunità condotto dall’antropologa Alessia Martella, anch’esso su prenotazione.

Alle ore 17:00 è prevista la restituzione pubblica del percorso, seguita dalla presentazione del cortometraggio documentario “La Torre di San Leo - Voce di un Paese”, realizzato in collaborazione con Vere Films e diretto da Alessandro Riccardi. Il video raccoglie le testimonianze della comunità di San Leo e restituisce uno sguardo corale sul passato e sul futuro della Torre.

La giornata si concluderà alle ore 19:00 con un momento conviviale con dj set di Marco Simoni.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Info e prenotazioni: 3395035307 oppure [email protected]

