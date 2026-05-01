San Leo, conti sotto accusa: "Riscossioni in calo e investimenti fermi"

Le consigliere d'opposizione Mascella e Guerra: “Rendiconto 2025, giudizio negativo”

Le consigliere comunali d’opposizione del Comune di San Leo, Francesca Mascella e Sara Guerra, hanno espresso un giudizio negativo sul Rendiconto di Gestione 2025, motivando la loro posizione con una serie di criticità che, a loro avviso, delineano un quadro non rassicurante per i conti dell’ente.

Nel comunicato, le due consigliere evidenziano come le riscossioni risultino in ulteriore calo rispetto al 2024, segnalando una difficoltà strutturale nella gestione delle entrate. A questo si aggiunge l’aumento dei residui e una scarsa capacità di trasformare in interventi concreti le risorse previste, con un divario significativo tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato anche nel 2025.

Particolare attenzione viene dedicata al tema dell’avanzo di bilancio, che secondo le esponenti dell’opposizione non può essere considerato automaticamente un indicatore positivo. Nonostante un miglioramento nell’utilizzo rispetto all’anno precedente, resta elevata la quota accantonata per crediti di dubbia esigibilità. Questo, sottolineano, potrebbe indicare sia una difficoltà nella spesa delle risorse programmate sia una pressione fiscale mantenuta su livelli più alti del necessario, senza un adeguato ritorno in termini di servizi per la comunità.

Un elemento centrale del bilancio resta l’impianto fotovoltaico comunale, attivo dal 2011, che continua a garantire entrate rilevanti e costanti, contribuendo in modo determinante alla liquidità dell’ente. Tuttavia, le consigliere mettono in guardia sul futuro: con la scadenza degli incentivi nel 2031, non emergerebbero strategie alternative capaci di assicurare entrate comparabili.

Il comunicato richiama inoltre l’attenzione sulla mancata piena riconciliazione tra debiti e crediti tra il Comune e la partecipata San Leo 2000 S.r.l., considerata un passaggio essenziale per garantire trasparenza e affidabilità dei conti pubblici. In questo ambito, viene segnalato anche un accantonamento significativo sui crediti verso la società.

Alla luce di queste valutazioni, Mascella e Guerra confermano il voto contrario al rendiconto 2025 e ribadiscono l’impegno a vigilare sulla gestione amministrativa, chiedendo maggiore trasparenza, controlli più efficaci e una capacità di programmazione ritenuta più adeguata alle esigenze della comunità.