San Leo, giovani talenti al pianoforte del Maestro Michelangeli

Il 28 agosto a Palazzo Mediceo il concerto curato da Andrea Padova con tre pianisti vincitori di concorsi internazionali

I Concerti pianistici di Linee fra Musiche e Luoghi hanno la loro sede quasi naturale presso Palazzo Mediceo di San Leo dove è collocato un pianoforte appartenuto al grande Arturo Benedetti Michelangeli, uno strumento dalla storia importante che merita di essere valorizzato e fatto conoscere soprattutto ai giovani concertisti. Giovedì 28 agosto alle ore 21:00 presso la Sala Conferenze del Palazzo Mediceo avrà luogo un Concerto Pianistico curato dal M° Andrea Padova che presenta alcuni giovani talenti già vincitori di Concorsi Internazionali. Questo è un concerto molto importante per i ragazzi e per il M° Padova perché questo appuntamento, a un anno esatto da quello dello scorso fine agosto, era stato programmato per il concerto del M° Marcello Mazzoni che ad aprile di questo 2025 è mancato improvvisamente all’età di soli 53 anni. Non sarà un Concerto “in memoria”, ma sicuramente in tutti i protagonisti della serata (molti presenti nel concerto del 28 agosto 2024) curata dal compianto amico e Maestro Marcello, rivivrà il ricordo di un momento di gioia, di musica e condivisione. Il programma prevede un repertorio romantico con musiche di autori come Mendelsshon, Chopin, Liszt, Rachmaninov e Skrjabin. Gli interpreti, Pietro Viola, Olga Nasonova ed Elisa Barbarossa, sono tre giovani straordinari ognuno dei quali con una grande storia da raccontare in musica. Linee fra Musiche e Luoghi, ha come focus la musica, i meravigliosi luoghi della Valmarecchia, ma anche i giovani talenti, ed in questa edizione 2025 ne abbiamo presentati diversi, che meritano di essere sostenuti, valorizzati ed applauditi.