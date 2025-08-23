San Leo, il Luogotenente Tedde in congedo dopo oltre 40 anni di servizio

Il suo posto sarà preso dal Maresciallo Capo Claudio Urbinati

Dopo oltre 40 anni nelle file dell’Arma dei Carabinieri lascia oggi il servizio attivo il Luogotenente Carica Speciale Ivo Tedde, Comandante della Stazione di San Leo.

Classe 1965, originario della provincia di Sassari. Arruolatosi nel 1983, dopo aver prestato servizio nel bolognese e nelle Marche tra Pievebovigliana, Tolentino e Loro Piceno (MC), è giunto in provincia di Rimini nel 2002 e dopo un biennio alla Stazione di Sant’Agata Feltria gli è stato conferito, nel 2004, il comando della Stazione Carabinieri di San Leo, che ha retto ininterrottamente per 21 anni.

In tale incarico ha svolto delicate e rilevanti attività investigative, sviluppando uno stretto rapporto di conoscenza diretta e reciproca con cittadini ed istituzioni, per i quali ha rappresentato un punto di riferimento umano oltre che professionale.

Oltre alle prestigiose decorazioni della medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare e del Cavalierato dell’ordine equestre di Sant’Agata della Repubblica di San Marino, ha conseguito i distintivi di merito per i 20 anni di Comando di Stazione Carabinieri e per i servizi svolti in favore della popolazione durante l’emergenza Covid-19, entrambi concessi dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna.

In data odierna, presso la Caserma di via Aldo Moro, sede del Comando Compagnia Carabinieri di Novafeltria, il Capitano Daniele Mangerini, ha portato il saluto ed il ringraziamento dei colleghi dell’Arma al Luogotenente C.S Ivo Tedde.

Il Comando della Stazione di San Leo sarà assunto dal Maresciallo Capo Claudio Urbinati, proveniente dalla Stazione di Novafeltria.





